Мэр Сосновоборска Сергей Пономарев ушел в отставку

Глава Сосновоборска Сергей Пономарев принял решение досрочно уйти с поста градоначальника. Об этом объявили сегодня, 5 февраля, в городской администрации.

«Я считаю, что обновление исполнительной власти для города будет полезно и в связи с этим принял такое решение. Уверен, что новый глава придет со свежими идеями, сможет завершить все то хорошее, что мы начали и дальше работать над развитием Сосновоборска», - объяснил отставку мэр.

Сергей Пономарев занял пост главы Сосновоборска в 2005 году, набрав более 50% голосов избирателей. Нынешний срок его полномочий должен закончиться в июле 2020 года.

Депутаты местного Горсовета рассмотрят заявление Пономарева на ближайшей сессии. После этого будет сформирована конкурсная комиссия, которая займется отбором кандидатов на пост главы.

Фото: sosnovoborsk-city.ru