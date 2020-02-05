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Мэр Сосновоборска Сергей Пономарев ушел в отставку

Главная Политика
Красноярск
16:25 5 Февраля 2020
политика, увольнение
Автор: Sibnovosti.ru
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Глава Сосновоборска Сергей Пономарев принял решение досрочно уйти с поста градоначальника. Об этом объявили сегодня, 5 февраля, в городской администрации. 

«Я считаю, что обновление исполнительной власти для города будет полезно и в связи с этим принял такое решение. Уверен, что новый глава придет со свежими идеями, сможет завершить все то хорошее, что мы начали и дальше работать над развитием Сосновоборска», - объяснил отставку мэр. 

Сергей Пономарев занял пост главы Сосновоборска в 2005 году, набрав более 50% голосов избирателей. Нынешний срок его полномочий должен закончиться в июле 2020 года.

Депутаты местного Горсовета рассмотрят заявление Пономарева на ближайшей сессии. После этого будет сформирована конкурсная комиссия, которая займется отбором кандидатов на пост главы.

Фото: sosnovoborsk-city.ru

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