5 февраля
Красноярск
погода -5 °C
63.43
 
€ 70.13
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Бывшая телеведущая из Красноярска вошла в состав нового правительства России

Главная Политика
Красноярск
09:50 5 Февраля 2020
общество, красноярск, политика
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Бывшая телеведущая из Красноярска Екатерина Пешкова стала директором департамента организационного обеспечения и коммуникаций Минэкономразвития России. Распоряжение о ее назначении подписал новый глава ведомства Максим Решетников, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Ранее 35-летняя красноярка возглавляла административный департамент министерства науки и высшего образования России.

В Красноярске Екатерина Пешкова работала ведущей новостей, а затем перешла в краевое правительство, где была начальником отдела протокола и обслуживания делегаций, а в 2012 году была назначена заместителем губернатора Красноярского края.

Фото: economy.gov.ru

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Политика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Ирина Хаснутдинова покинула красноярскую мэрию

Ирина Хаснутдинова покинула красноярскую мэрию

1 Февраля 2020 г.
На посту вице-мэра - руководителя департамента финансов она проработала более шести лет
Новости Красноярска: Уроженка Хакасии Виктория Абрамченко в новом правительстве РФ будет курировать экологию

Уроженка Хакасии Виктория Абрамченко в новом правительстве РФ будет курировать экологию

29 Января 2020 г.
Распределены функции вице-премьеров
Новости Красноярска: В муниципальной власти края обнаружили полный бардак

В муниципальной власти края обнаружили полный бардак

28 Января 2020 г.
Прокуратура подвела итоги 2019 года
Новости Красноярска: В Красноярском крае незаконные вырубки помогают искать казаки

В Красноярском крае незаконные вырубки помогают искать казаки

27 Января 2020 г.
Они находятся в статусе общественных инспекторов
Новости Красноярска: Губернатор края предложил Красноярск в качестве столицы зимней Юношеской Олимпиады - 2028

Губернатор края предложил Красноярск в качестве столицы зимней Юношеской Олимпиады - 2028

27 Января 2020 г.
Об этом объявлено в его неофициальном Instagram
Новости Красноярска: Губернатор Усс с радостью пригласил на ТИМ «Бирюса» студентов и преподавателей из Киргизии

Губернатор Усс с радостью пригласил на ТИМ «Бирюса» студентов и преподавателей из Киргизии

22 Января 2020 г.
Он провел встречу с консулом
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Жительница края погибла во время отдыха в Таиланде

Жительница края погибла во время отдыха в Таиланде

3 Февраля 2020 г.
Женщина утонула
Новости Красноярска: В Красноярске выбирают место под новый Дворец бракосочетания

В Красноярске выбирают место под новый Дворец бракосочетания

4 Февраля 2020 г.
Предложено два варианта
Новости Красноярска: Ночью в Красноярске загорелось офисное здание

Ночью в Красноярске загорелось офисное здание

5 Февраля 2020 г.
Никто не пострадал
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19