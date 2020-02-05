Бывшая телеведущая из Красноярска вошла в состав нового правительства России

Бывшая телеведущая из Красноярска Екатерина Пешкова стала директором департамента организационного обеспечения и коммуникаций Минэкономразвития России. Распоряжение о ее назначении подписал новый глава ведомства Максим Решетников, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Ранее 35-летняя красноярка возглавляла административный департамент министерства науки и высшего образования России.

В Красноярске Екатерина Пешкова работала ведущей новостей, а затем перешла в краевое правительство, где была начальником отдела протокола и обслуживания делегаций, а в 2012 году была назначена заместителем губернатора Красноярского края.

Фото: economy.gov.ru