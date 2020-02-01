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Ирина Хаснутдинова покинула красноярскую мэрию

Главная Политика
Красноярск
12:16 1 Февраля 2020
администрация, увольнение, финансов
Автор: Sibnovosti.ru
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Ирина Хаснутдинова ушла в отставку с поста вице-мэра - руководителя департамента финансов администрации Красноярска. О кадровых изменениях в руководстве мэрии сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.  

В официальном сообщении на сайте мэрии говорится, что Ирина Хаснутдинова уволилась по собственному желанию. Эту должность она занимала с июля 2013 года. В конце декабря 2019 года Ирина Хаснутдинова представляла в горсовете Красноярска проект городского бюджета на 2020 год.

И. о. руководителя департамента финансов назначена Виктория Бугаева.

Фото: сайт мэрии Красноярска

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