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Уроженка Хакасии Виктория Абрамченко в новом правительстве РФ будет курировать экологию

Главная Политика
Красноярск
12:40 29 Января 2020
правительство, назначения, полномочия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Уроженка Хакасии Виктория Абрамченко в новом правительстве РФ будет курировать экологию. Глава кабинета министров страны Михаил Мишустин распределил направления среди вице-премьеров. Как сообщает «Российская газета», Абрамченко доверили курировать отечественное сельское хозяйство, рыболовство, лесопромышленный комплекс. Также она стала куратором национального проекта «Экология».

Напомним, Абрамченко родилась в Хакасии и является выпускницей Красноярского аграрного университета. Работала в федеральном министерстве сельского хозяйства, а также возглавляла федеральный Росреестр. После недавней смены российского правительства в новой команде назначена вице-премьером.

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