Уроженка Хакасии Виктория Абрамченко в новом правительстве РФ будет курировать экологию. Глава кабинета министров страны Михаил Мишустин распределил направления среди вице-премьеров. Как сообщает «Российская газета», Абрамченко доверили курировать отечественное сельское хозяйство, рыболовство, лесопромышленный комплекс. Также она стала куратором национального проекта «Экология».

Напомним, Абрамченко родилась в Хакасии и является выпускницей Красноярского аграрного университета. Работала в федеральном министерстве сельского хозяйства, а также возглавляла федеральный Росреестр. После недавней смены российского правительства в новой команде назначена вице-премьером.