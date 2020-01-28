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В муниципальной власти края обнаружили полный бардак

Главная Политика
Красноярск
10:07 28 Января 2020
государство и власть, законодательство, прокуратура
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В муниципалитетах Красноярского края полный бардак в части законности принимаемых нормативных актов - об этом можно судить из отчета краевой прокуратуры.

За прошлый год после вмешательства надзорного органа в соответствие с законом было приведено 5000 муниципальных нормативных правовых актов. Зафиксированы и устранены противоречия в уставах 95% муниципальных образований края.

«Продолжена работа, направленная на совершенствование правового регулирования бюджетных правоотношений, в том числе бюджетного процесса, предоставления субсидий, осуществления планирования закупок для обеспечения муниципальных нужд и др. В указанных сферах горрайпрокурорами оспорено 354 муниципальных нормативных правовых акта, большинство
из которых уже приведены в соответствие с законом», - заявили в ведомстве.

Также по принятым прокурорами в 2019 году мерам приведено в соответствие с законом свыше 360 административных регламентов предоставления муниципальных услуг.

За различные нарушения по итогам года 72 должностных лица привлечены к административной ответственности, возбуждено 31 дело об административном правонарушении.

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