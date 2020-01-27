В Красноярском крае незаконные вырубки помогают искать казаки. Об этом рассказали в региональном Минлесхозе. По данным ведомства, активную помощь в патрулировании лесов оказывают члены казачьих обществ, которые имеют статус общественных лесных инспекторов.

В качестве примера в министерстве привели недавний случай в Канском районе. Там казаки зафиксировали вырубку на территории двух участковых лесничеств. Всего злоумышленники вырубили 223 дерева.

«Мы активно развиваем институт общественных лесных инспекторов. Следить за порядком в лесах нам сегодня помогают более 80 членов казачьих обществ, они прошли обучение и работают в большинстве районов края. Казаки не только выявляют и фиксируют нарушения природоохранного законодательства, но и проводят разъяснительную работу с местным населением, в том числе в части предотвращения неправомерных действий в лесах», – рассказал заместитель министра лесного хозяйства края Анвар Бикбов.

По закону общественный инспектор имеет право фиксировать с помощью фото- и видеосъемки правонарушения в области лесного законодательства, обеспечивать сохранность вещественных доказательств, сообщать об их неправомерных действиях, участвовать в экологическом просвещении населения.