27 января
Красноярск
погода -6 °C
61.83
 
€ 68.52
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае незаконные вырубки помогают искать казаки

Главная Политика
Красноярск
16:25 27 Января 2020
лес, лесорубы, казаки, вырубка, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © РИА Новости
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае незаконные вырубки помогают искать казаки. Об этом рассказали в региональном Минлесхозе. По данным ведомства, активную помощь в патрулировании лесов оказывают члены казачьих обществ, которые имеют статус общественных лесных инспекторов.

В качестве примера в министерстве привели недавний случай в Канском районе. Там казаки зафиксировали вырубку на территории двух участковых лесничеств. Всего злоумышленники вырубили 223 дерева.

«Мы активно развиваем институт общественных лесных инспекторов. Следить за порядком в лесах нам сегодня помогают более 80 членов казачьих обществ, они прошли обучение и работают в большинстве районов края. Казаки не только выявляют и фиксируют нарушения природоохранного законодательства, но и проводят разъяснительную работу с местным населением, в том числе в части предотвращения неправомерных действий в лесах», – рассказал заместитель министра лесного хозяйства края Анвар Бикбов.

По закону общественный инспектор имеет право фиксировать с помощью фото- и видеосъемки правонарушения в области лесного законодательства, обеспечивать сохранность вещественных доказательств, сообщать об их неправомерных действиях, участвовать в экологическом просвещении населения.

Политика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Губернатор края предложил Красноярск в качестве столицы зимней Юношеской Олимпиады - 2028

Губернатор края предложил Красноярск в качестве столицы зимней Юношеской Олимпиады - 2028

27 Января 2020 г.
Об этом объявлено в его неофициальном Instagram
Новости Красноярска: Губернатор Усс с радостью пригласил на ТИМ «Бирюса» студентов и преподавателей из Киргизии

Губернатор Усс с радостью пригласил на ТИМ «Бирюса» студентов и преподавателей из Киргизии

22 Января 2020 г.
Он провел встречу с консулом
Новости Красноярска: Мэр Красноярска уволил двух заместителей

Мэр Красноярска уволил двух заместителей

22 Января 2020 г.
Слухи о кадровых переменах появились с начале января
Новости Красноярска: Красноярское метро появится на два года позже

Красноярское метро появится на два года позже

22 Января 2020 г.
Первоначальный срок сдвинут
Новости Красноярска: В краевом правительстве рады назначению Олега Матыцина на пост министра спорта РФ

В краевом правительстве рады назначению Олега Матыцина на пост министра спорта РФ

22 Января 2020 г.
Мнение высказал Юрий Лапшин
Новости Красноярска: Красноярский край получит дополнительные миллиарды на нацпроекты «Образование» и «Демография»

Красноярский край получит дополнительные миллиарды на нацпроекты «Образование» и «Демография»

21 Января 2020 г.
Сумма - 2,4 млрд рублей
Новости компаний
22/01
Объявлен старт продаж жилого комплекса «Притяжение» на Взлетке
21/01
МегаФон расширит фиксированный бизнес виртуальными сетями связи
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске начали разбирать новогодние елки

В Красноярске начали разбирать новогодние елки

27 Января 2020 г.
В этом году общегородских было 13
Новости Красноярска: В Красноярске открыт набор желающих поработать на Всероссийской переписи населения

В Красноярске открыт набор желающих поработать на Всероссийской переписи населения

27 Января 2020 г.
Пока формируют предварительные списки
Новости Красноярска: Двое детей погибло на пожаре в Красноярском крае

Двое детей погибло на пожаре в Красноярском крае

25 Января 2020 г.
Дети остались одни дома в селе Зыково
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19