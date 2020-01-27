27 января
Красноярск
погода -6 °C
61.83
 
€ 68.52
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Губернатор края предложил Красноярск в качестве столицы зимней Юношеской Олимпиады - 2028

Главная Политика
Красноярск
14:20 27 Января 2020
олимпиада, красноярск, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Губернатор края Александр Усс предложил Красноярск в качестве столицы зимней Юношеской Олимпиады - 2028. Об этом объявлено в его неофициальном Instagram.

«Предлагаю включиться в заявку на проведение юношеских олимпийских игр 2028 года. Это как раз год юбилея города. Мы могли бы совместить подготовку к олимпийским играм и подготовку к 400-летию Красноярска. Красноярск имеет все шансы провести эти юношеские олимпийские игры на высочайшем уровне», - написано в сообщении.

Уточняется, что глава края уже дал поручение правительству региона проработать вопрос с заявкой.

В Юношеских Олимпийских играх могут принимать участие спортсмены от 15 до 18 лет. Летние соревнования проходят с 2010 года, зимние - с 2012.

 

фото: @uss_av

 
 
 
Политика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Губернатор Усс с радостью пригласил на ТИМ «Бирюса» студентов и преподавателей из Киргизии

Губернатор Усс с радостью пригласил на ТИМ «Бирюса» студентов и преподавателей из Киргизии

22 Января 2020 г.
Он провел встречу с консулом
Новости Красноярска: Мэр Красноярска уволил двух заместителей

Мэр Красноярска уволил двух заместителей

22 Января 2020 г.
Слухи о кадровых переменах появились с начале января
Новости Красноярска: Красноярское метро появится на два года позже

Красноярское метро появится на два года позже

22 Января 2020 г.
Первоначальный срок сдвинут
Новости Красноярска: В краевом правительстве рады назначению Олега Матыцина на пост министра спорта РФ

В краевом правительстве рады назначению Олега Матыцина на пост министра спорта РФ

22 Января 2020 г.
Мнение высказал Юрий Лапшин
Новости Красноярска: Красноярский край получит дополнительные миллиарды на нацпроекты «Образование» и «Демография»

Красноярский край получит дополнительные миллиарды на нацпроекты «Образование» и «Демография»

21 Января 2020 г.
Сумма - 2,4 млрд рублей
Новости Красноярска: «Это будет достаточно смешно выглядеть» - зампред Горсовета раскритиковал новый порядок отлова бродячих собак

«Это будет достаточно смешно выглядеть» - зампред Горсовета раскритиковал новый порядок отлова бродячих собак

21 Января 2020 г.
Андрей Козиков высказался на тему
Новости компаний
22/01
Объявлен старт продаж жилого комплекса «Притяжение» на Взлетке
21/01
МегаФон расширит фиксированный бизнес виртуальными сетями связи
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске дошколята общаются с носителями английского и словацкого языков

В Красноярске дошколята общаются с носителями английского и словацкого языков

27 Января 2020 г.
Дети разговаривают с ними часами
Новости Красноярска: Следователи подозревают арестованного главу Пенсионного фонда в получении крупной взятки

Следователи подозревают арестованного главу Пенсионного фонда в получении крупной взятки

22 Января 2020 г.
Сумма - 13 миллионов рублей
Новости Красноярска: Двое детей погибло на пожаре в Красноярском крае

Двое детей погибло на пожаре в Красноярском крае

25 Января 2020 г.
Дети остались одни дома в селе Зыково
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19