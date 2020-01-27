Губернатор края предложил Красноярск в качестве столицы зимней Юношеской Олимпиады - 2028

Губернатор края Александр Усс предложил Красноярск в качестве столицы зимней Юношеской Олимпиады - 2028. Об этом объявлено в его неофициальном Instagram.

«Предлагаю включиться в заявку на проведение юношеских олимпийских игр 2028 года. Это как раз год юбилея города. Мы могли бы совместить подготовку к олимпийским играм и подготовку к 400-летию Красноярска. Красноярск имеет все шансы провести эти юношеские олимпийские игры на высочайшем уровне», - написано в сообщении.

Уточняется, что глава края уже дал поручение правительству региона проработать вопрос с заявкой.

В Юношеских Олимпийских играх могут принимать участие спортсмены от 15 до 18 лет. Летние соревнования проходят с 2010 года, зимние - с 2012.

фото: @uss_av