Губернатор Усс с радостью пригласил на ТИМ «Бирюса» студентов и преподавателей из Киргизии

Губернатор Александр Усс пригласил на ТИМ «Бирюса» студентов и преподавателей из Киргизии. Об этом стало известно во время встречи главы края с консулом Канцелярии Посольства Киргизской Республики в Российской Федерации в Красноярске Тургунбеком Доронбековым.

«У нас есть большое поле для совместной деятельности, и мы открыты к расширению связей в самых разных сферах. Мы рады пригласить студентов, преподавателей и молодых лидеров Киргизии к участию в Международном молодежном форуме «Территория инициативной молодежи «Бирюса». Мы заинтересованы и в развитии туризма и готовы представить туристические возможности нашего региона. Нам есть чем гордиться и есть что показать гостям из Киргизии. Поэтому необходимо расширять сотрудничество между нашими туристическими компаниями. Конечно, основной взаимный интерес в расширении деловой активности и экономического партнерства, прежде всего, в сфере строительства, поставок овощей и фруктов, а также изделий текстильной промышленности», - заявило Усс.

В правительстве края отметили, что 2020 год объявлен перекрестным годом России и Киргизской Республики. Планируется организовать ряд мероприятий, в том числе и на территории Красноярского края.