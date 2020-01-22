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Губернатор Усс с радостью пригласил на ТИМ «Бирюса» студентов и преподавателей из Киргизии

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Красноярск
17:01 22 Января 2020
бирюса, киргизия, красноярск, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Губернатор Александр Усс пригласил на ТИМ «Бирюса» студентов и преподавателей из Киргизии. Об этом стало известно во время встречи главы края с консулом Канцелярии Посольства Киргизской Республики в Российской Федерации в Красноярске Тургунбеком Доронбековым.

«У нас есть большое поле для совместной деятельности, и мы открыты к расширению связей в самых разных сферах. Мы рады пригласить студентов, преподавателей и молодых лидеров Киргизии к участию в Международном молодежном форуме «Территория инициативной молодежи «Бирюса». Мы заинтересованы и в развитии туризма и готовы представить туристические возможности нашего региона. Нам есть чем гордиться и есть что показать гостям из Киргизии. Поэтому необходимо расширять сотрудничество между нашими туристическими компаниями. Конечно, основной взаимный интерес в расширении деловой активности и экономического партнерства, прежде всего, в сфере строительства, поставок овощей и фруктов, а также изделий текстильной промышленности», - заявило Усс.

В правительстве края отметили, что 2020 год объявлен перекрестным годом России и Киргизской Республики. Планируется организовать ряд мероприятий, в том числе и на территории Красноярского края.

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