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Красноярское метро появится на два года позже

Главная Политика
Красноярск
16:14 22 Января 2020
метро, красноярск, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярское метро появится лишь в 2024 года, а не в 2022, как заявлялось ранее. Об этом во время IX Архитектурно-строительного форума Сибири рассказал директор Управления по строительству красноярского метрополитена Игорь Иванов.

«Пока определяем следующие главные даты: 2020 год — начало расконсервации, 2024 год — запуск первой линии для пассажиров. По подсчетам, весь проект обойдётся в 77 млрд рублей», - приводят его слова СМИ.

Ранее в интервью председатель правительства края Юрий Лапшин сообщил, что пока власти края ожидают решения Главгосэкспертизы.

«Перед самым новым годом актуализированная проектная документация была сдана в Главгосэкспертизу. Сейчас мы ждем решения экспертизы, оно появится где-то в конце первого – начале второго квартала текущего года. И с высокой долей вероятности (скажу пока осторожно) в этом году будет приниматься решение о дальнейшей судьбе красноярского метрополитена с точки зрения источников финансирования, сроков исполнения, финансовой модели и так далее. В нас вселяет оптимизм то, что реализация этого мероприятия осуществляется тоже под патронажем президента России».

Напомним, первая очередь метрополитена предполагает строительство шести станций: Высотная», «Улица Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции», «Проспект Мира» и «Ленинская».

 

фото: enisey.tv

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