В краевом правительстве рады назначению Олега Матыцина на пост министра спорта РФ. Свой комментарий дал глава кабмина Юрий Лапшин. По его словам, взаимодействие во время подготовки и проведения Всемирных студенческих игр в Красноярске с тогда главой FISU были конструктивными и доброжелательными.

«С Международной федерацией студенческого спорта, которую до последнего времени возглавлял Олег Васильевич, мы готовили проведение Универсиады-2019. Они формировали условия, чтобы Красноярск встретил это событие достояно. И именно Олег Васильевич и FISU в официальном обращении к президенту России признали наши соревнования лучшей зимней Универсиадой за всю историю ее проведения», - заявил Лапшин.

Он подчеркнул - сейчас нет вопроса перспективы отношений с новым министром спорта. Отношения уже сложились.

Напомним, накануне были утверждены министры федерального правительства. Красноярец Михаил Котюков лишился поста министра науки и высшего образования, а министр энергетики Александр Новак сохранил должность. Уроженка Хакасии, выпускница Красноярского аграрного университета Виктория Абрамченко назначена на пост вице-премьера.

фото: «Норникель»