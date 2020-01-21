Красноярский край получит дополнительные миллиарды на нацпроекты «Образование» и «Демография»

Красноярский край получит дополнительные средства на нацпроекты «Образование» и «Демография». 2,4 млрд рублей поступят в региональную казну из федерального бюджета. Об этом стало известно во время первого в этом году заседании краевого правительства.

Как сообщает пресс-служба кабмина, средства направят на строительство школ в микрорайоне Бугач в Красноярске и в селе Мокрушинском Казачинского района. Обновят материально-техническую базу в 323 школах региона. Создадут два детских технопарка «Кванториум» в Ачинске и Зеленогорске, два центра цифрового образования «IT-куб» в Красноярске и Норильске.

«Дополнительные средства пойдут на создание центров непрерывного повышения профмастерства педагогов и выплаты единовременного пособия «Земский учитель». Напомним, с этого года педагогам, переехавшим на работу в сельскую местность либо в города с населением до 50 тысяч человек, будут выплачивать единовременную компенсацию в размере миллиона рублей», - говорится в сообщении.

Кроме того, дополнительную поддержку получат частные детские сады для детей от полутора до трех лет. Средства также направят на формирование доступной среды и благоустройство школ; повышение качества образования в школах с низкими результатами; разработку проектно-сметной документации для десяти школ в сельской местности; на создание центров подготовки кадров для агропромышленного комплекса в Уяре и Шушенском районе.