«Это будет достаточно смешно выглядеть» - зампред Горсовета раскритиковал новый порядок отлова бродячих собак

Заместитель председателя горсовета Андрей Козиков высказался о новом порядке порядке работы с бездомными собаками. По его словам, документ требует доработки.

Напомним, в Красноярском крае начали действовать новые правила обращения с животными без владельцев. Их утвердили на уровне регионального правительства.

Так, к примеру, новый документ разрешает повторно отлавливать чипированных собак, проявляющих агрессию. Забирать таких собак подрядчики смогут только по заявкам горожан. При этом свою работу они обязаны снимать на видео.

«Когда я читаю вновь вышедшее постановление «Об обращении с животными без владельцев», то вижу, что кроме правил отлова оно ничего не предполагает. Например, там есть такая формулировка, что при агрессивном поведении чипированных животных их можно отлавливать повторно. Однако мне не совсем понятно, например, зачем нужна видеосъемка отлова. Я согласен с видеосъемкой выпуска этих животных после чипирования, но, думаю, что это будет достаточно смешно выглядеть, когда один специалист будет бегать с камерой, а другой – пытаться поймать собаку».

Козиков также обращает внимание, что в документе «прописана только работа со следствиями проблемы, а борьбы с причинами нет».

«Ни в одном из существующих документов не прописана возможность ведения пропагандистской деятельности о том, что из приюта можно взять щенка или собаку, передать в надежные и добрые руки. Для этого можно использовать такие ресурсы, как муниципальные площади, транспорт, наши молодежные центры. К сожалению, этот огромный блок работы в принципе не предусмотрен. То есть мы опять только боремся с собаками. Об этом же говорит и пункт постановления, который запрещает плановый отлов собак. Это значит, что подрядчик будет выезжать только по заявкам горожан».

По мнению депутата, таким образом власть перекладывает ответственность на жителей.