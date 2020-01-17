Председатель краевого правительства: «У нас очень много задач на 2020 год»

Председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин рассказал о планах на 2020 год. 2019-й стал для региона особо значимым - в Красноярске прошла всемирная зимняя Универсиада, сибирский регион отметился рекордным урожаем и значительно улучшил финансовые показатели, снизив объем госдолга. Юрий Лапшин о том, стоит ли ждать полной «перезагрузки» Красноярского края в 2020 году.

С чего вы начнете год? Какие задачи поставите первыми перед правительством?

Переход из 2019 в 2020 год не означает какой-то полной «перезагрузки» с 1 января. У нас очень много задач в заделе. Очевидно, что в наступившем году мы будем реализовывать и завершать проекты, которые начинали в 2019 году и раньше. Здесь и Енисейская Сибирь, и национальные проекты, и особое внимание к развитию муниципалитетов. И конечно, продолжение оздоровления финансов и исполнение бюджета с не меньшим или даже лучшим качеством, чем это было в 2019-м. Это основные задачи, которые определены губернатором правительству, и которые мы формулировали при подготовке проекта бюджета на 2020-2022 годы.

Какими крупными проектами будет наполнена краевая повестка в этом году?

Прежде всего, это ряд значимых инфраструктурных проектов, таких как реконструкция аэропорта Красноярск. Многие уже знают про модернизацию, а если говорить прямо – про строительство магистральной рулежной дорожки, которая больше чем в два раза увеличит пропускную способность аэропорта. Напомню, что реализация этого проекта стала возможной благодаря поддержке и прямому поручению президента страны. В 2020 году мы должны завершить строительство МРД, но это лишь часть большого комплекса мероприятий по модернизации аэропорта.

Вы также знаете, что «Аэрофлотом» принято решение о создании на базе аэропорта Красноярск фактически второго домашнего аэропорта-хаба. Практические действия в этом направлении уже начались, обнародована новая сетка полетов с конца марта текущего года и открыта продажа билетов. Теперь мы обсуждаем с руководством авиакомпании планы на вторую половину 2020-го и первую половину 2021-го года. Это подразумевает развитие инфраструктуры, ангарных комплексов, транспортных и грузовых узлов, реконструкцию перрона и так далее. Такой большой проект будет реализовываться в течение, как минимум, трех лет. И это существенное условие для развития любого региона, тем более такого, как Красноярский край.

В этом году мы приступаем к реализации проекта по строительству нового автодорожного моста через Енисей в районе поселка Высокогорский. Это принципиальное решение, которое должно снять инфраструктурное ограничение, «распечатать» большую территорию к северу от Ангары, вовлечь ее в более интенсивный промышленный оборот и запустить реализацию целого ряда инвестиционных проектов в недропользовании. Средства в федеральном бюджете на реализацию этого проекта стоят, начиная с 2021 года. Но поскольку подразумевается софинансирование из краевого бюджета, то мы нашли возможность стартовать с этим проектом уже в текущем году. Он большой не только потому, что речь идет про строительство моста и подходов, развитие сети автомобильных дорог. Кроме прочего возрастающую нагрузку на дорожно-транспортную сеть необходимо будет увязать с возможностями РЖД и соответствующим развитием железных дорог. Это масштабный комплексный транспортный проект, который мы начинаем в 2020-м.

В этом же году мы плотно займемся реновацией парка воздушных судов госпредприятия «КрасАвиа». Принципиальная позиция губернатора состоит в том, что люди, проживающие в крае, должны пользоваться современными средствами транспорта с точки зрения безопасности, комфорта и регулярности сообщения. Мы потратили два года на изучение рынков, финансовых моделей, понимание возможностей и оздоровление бюджета авиакомпании, вся эта работа была завершена в 2019 году. И сейчас мы приступаем к реновации парка. Уже ближе к осени на воздушных линиях Красноярского края появятся новые воздушные суда с символикой «КрасАвиа», что сделает перемещение по краю более комфортным и более безопасным.

Стоит упомянуть и о метро в Красноярске. Перед самым новым годом актуализированная проектная документация была сдана в Главгосэкспертизу. Сейчас мы ждем решения экспертизы, оно появится где-то в конце первого – начале второго квартала текущего года. И с высокой долей вероятности (скажу пока осторожно) в этом году будет приниматься решение о дальнейшей судьбе красноярского метрополитена с точки зрения источников финансирования, сроков исполнения, финансовой модели и так далее. В нас вселяет оптимизм то, что реализация этого мероприятия осуществляется тоже под патронажем президента России. В общем, этот список можно продолжать. Пусть он и не бесконечен, но несколько крупных проектов в 2020 году начнутся или будут продолжены.

А что касается проектов Енисейской Сибири, есть ли возможность рассчитывать на какие-то из них уже в этом году?

Возможность рассчитывать не просто есть, она уже не вызывает сомнений даже у скептиков. Была проделана большая подготовительная работа и в ближайшее время на уровне губернатора края пройдут согласования подходов к такому специальному режиму, как «Региональный инвестиционный проект». Это даст старт как минимум шести крупным проектам из пула Енисейской Сибири уже в текущем 2020 году.

В частности, мы ждем старта проекта под условным называнием «Серный проект» в Норильске. Все необходимые усилия по обеспечению государственной поддержки этого проекта уже были предприняты в прошлом году. Это проект, который даст существенный прирост рабочих мест и имущества, а значит и увеличение налогооблагаемой базы. Но главный его эффект в существенном оздоровлении экологической обстановки в Норильске.

Мы ожидаем старта крупного энергетического проекта в городе Красноярске. Работа по нему велась в течение двух лет. Речь идет о беспрецедентной модернизации тепловой и электроэнергетики в Красноярске, модернизации ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, сетевого хозяйства, закрытии неэффективных малых котельных. Это большая программа объемом в десятки миллиардов рублей, рассчитанная на 5 лет.

Есть и ряд других проектов Енисейской Сибири в высокой степени готовности, реализуемых такими компаниями, как «Полюс», «Интергео» и другими. Все они уже в ближайшей перспективе будут давать прирост налоговой базы, дополнительные рабочие места и развитие производительных сил.

Прошлый год закончился для края хорошим приростом доходов бюджета. Есть ли возможность обеспечить дальнейшее увеличение?

По итогам 2019 года краевой бюджет прирос более чем на 40 млрд рублей дополнительных доходов. Это позволило не только выполнить все расходные обязательства, но и существенным образом, почти на 22 млрд рублей, сократить государственный долг края. На 2020 год у нас умеренно консервативный сценарий. Это означает, что вряд ли мы в состоянии обеспечить такой же прирост, какой был 2019 году, но удержать позиции, продолжить обеспечивать доходы бюджета в необходимом объеме – это наш план-минимум на этот год.

А что касается величины госдолга, планируется ли снижать её дальше и до какого уровня?

По состоянию на 1 января, размер государственного долга мы снизили до уровня менее 40% от собственных доходов. Дальше могу привести обычные житейские соображения. В этом смысле бюджет даже такого крупного региона как Красноярский край, мало отличается от бюджета семьи. Мы ведь и сами всегда рассчитываем, какую примерно долговую нагрузку потянем, исходя из своих годовых доходов – доходов домохозяйства, муниципалитета или региона. Среди финансистов считается, что умеренным, страхующим от всякого рода рисков и неожиданностей, является нагрузка примерно 20-30% от собственных доходов. Объем средств на обслуживание, то есть выплату процентов по такому долгу, достаточно небольшой и вписывается в параметры бюджета.

Наступивший год, как и прошлый, был объявлен годом территорий. Что уже удалось сделать в этом направлении и чего ждать в наступившем году?

Одновременно с объявлением года территорий губернатором края была провозглашена идея и вектор на развитие «Локальной экономики». В прошедшем году стартовал одноименный проект. Порядка 20 муниципальных образований края представили свои муниципальные комплексные проекты развития. Один из них был одобрен губернатором, и еще три в конце года рассмотрел Совет по местному самоуправлению при правительстве края. Смысл в том, что когда муниципалитет предлагает к реализации коммерческие, экономические, инфраструктурные проекты, то он запрашивает государственную поддержку на развитие социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры. Проекты, которые получают поддержку губернатора и правительства края, в дальнейшем имеют приоритетное право на выделение средств в рамках государственных программ на финансирование запрашиваемой инфраструктуры.

При этом, когда мы рассматриваем именно инвестиционную, коммерческую составляющую проектов, то мы смотрим на конкретные показатели результативности. Мы понимаем, что в результате реализации проекта появится не просто галочка с числом новых юридических лиц, а будет создано определенное количество рабочих мест, в бюджет муниципалитета будут уплачены налоги на имущество, на землю, НДФЛ и так далее. И в случае достижения этих показателей, демонстрации их на контрольных точках через полгода, год, полтора – государство также выполняет свои обязательства и обеспечивает финансирование инфраструктуры.

В минувшем году такие решения по трем из четырех комплексных проектов развития (в Шушенском, Сухобузимском и Шарыповском районах) были одобрены. Эта работа будет также продолжена в 2020 году.