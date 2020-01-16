Состав федерального правительства ждут изменения

Кандидат на должность главы федерального правительства и руководитель ФНС России Михаил Мишустин анонсировал изменения в составе кабинета министров. О каких именно кадровых перестановках идет речь, пока не уточняется.

Также глава ФНС обозначил приоритеты своей работы на новом посту - он сделает акцент на нацпроектах и развитии цифровой экономики.

Напомним, в среду в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ. Речь шла и о передаче Госдуме права утверждать кандидатуру председателя правительства, а также вице-премьеров и министров. После этого Дмитрий Медведев принял решение об отставке правительства в действующем составе.

Президент России внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина в качестве премьер-министра - депутаты примут решение сегодня, 16 января. До этого претендент на пост должен встретиться со всеми парламентскими фракциями.