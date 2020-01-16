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Глава края назвал историческим послание президента Федеральному Собранию

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Красноярск
08:55 16 Января 2020
общество, политика, красноярск, президент
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал послание президента Федеральному Собранию. Он назвал нынешнее выступление главы государства историческим в связи с тем, что Владимир Путин объявил о предстоящих изменениях в Конституции. Они будут касаться статуса президента, роли парламента и правительства.

«Если сказать одним словом, то предполагается существенная демократизация системы управления страной, и в этом смысле очень симптоматично, что изменение Конституции предполагается провести через всенародное волеизъявление», - отметил Александр Усс.

Губернатор придает особое значение социальному блоку послания президента, который предполагает бесплатные обеды для учеников начальных классов, повышение качества образования в школах и увеличение бюджетных мест в вузах.

«Не могу не сказать о теме, связанной с инвестиционной деятельностью. Дело в том, что в Красноярском крае эта работа осуществляется на очень высоком уровне, и инициативы Президента позволят нам двигаться в этом направлении с большим эффектом», - добавил Александр Усс.

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