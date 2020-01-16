Глава края назвал историческим послание президента Федеральному Собранию

Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал послание президента Федеральному Собранию. Он назвал нынешнее выступление главы государства историческим в связи с тем, что Владимир Путин объявил о предстоящих изменениях в Конституции. Они будут касаться статуса президента, роли парламента и правительства.

«Если сказать одним словом, то предполагается существенная демократизация системы управления страной, и в этом смысле очень симптоматично, что изменение Конституции предполагается провести через всенародное волеизъявление», - отметил Александр Усс.

Губернатор придает особое значение социальному блоку послания президента, который предполагает бесплатные обеды для учеников начальных классов, повышение качества образования в школах и увеличение бюджетных мест в вузах.