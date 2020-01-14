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Главы четырех районов Красноярского края подали в отставку

Главная Политика
Красноярск
12:32 14 Января 2020
общество, политика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Главы сразу четырех районов Красноярского края покинули свои посты. Отставки руководителей Боготольского, Идринского, Енисейского и Манского районов принял губернатор региона Александр Усс. Об этом стало известно в ходе серии рабочих встреч с главами муниципальных образований. 

«Глава региона принял отставки Александра Белова, Анатолия Киреева, Сергея Ермакова, Николая Козелепова», - пояснили в краевом правительстве.

Все четверо занимали руководящие посты с 2015 года сроком на пять лет. 

Напомним, в конце года в краевом правительстве разработали новую систему оценки глав территорий. Работу руководителей намерены проверять по двум основным направлениям – результатам деятельности (эффективность) и оценки населения. По словам главы региона, результаты проведенной работы будут всерьез учитываться при принятии конкретных кадровых решений. 

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