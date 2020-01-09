Нового мэра Дивногорска выберут в феврале

Конкурс по выборам главы Дивногорска состоится 6 февраля - дату согласовали депутаты Горсовета. Заявки от кандидатов на пост градоначальника принимаются до 17 января, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Напомним, прежний глава Дивногорска Егор Оль уволился по собственному желанию 12 ноября 2019 года. Он занимал должность руководителя почти 10 лет. Срок полномочий мэра истекал летом 2020 года. Пока обязанности исполняет первый заместитель главы Дивногорска Марина Кузнецова.

По данным Sibnovosti.ru, основным кандидатом на пост градоначальника станет бывший глава молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края Сергей Егоров. Сейчас чиновник занимает пост вице-мэра Дивногорска.

Фото: divnogorsk-adm.ru