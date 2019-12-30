30 декабря
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Петра Медведева сместили с поста главы фракции КПРФ в краевом ЗС

Главная Политика
Красноярск
12:20 30 Декабря 2019
политика, красноярск, парламент
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Краевые коммунисты на сессии 19 декабря сместили с поста главы фракции КПРФ в ЗС первого секретаря Красноярского крайкома партии Петра Медведева. Свое решение депутаты объяснили «нарушением кодекса чести».

Как утверждают народные избранники, лидер коммунистов от имени партии пытался внести поправки в краевой закон «О перераспределении между органами местного самоуправления некоторых муниципальных образований края и органами государственной власти края отдельных полномочий в сфере рекламы». Такое единоличное решение вызвало негодование у членов фракции, так как с ними о поправках никто не советовался. 

«Мы с коллегами, мягко говоря, были удивлены поправкой Петра Петровича. Он оформил ее от имени всей фракции и внес ее на официальном бланке фракции. Ни с кем из нас он это не обсуждал, не советовался. Грубо говоря — прикрываясь фракцией, пытался провернуть свои дела. В итоге мы срочно собрали в перерыве заседание фракции и лишили Медведева должности руководителя», — прокомментировал DK.ru депутат Александр Бойченко. 

Предложение членов партии было поддержано большинством коммунистов, решение уже вступило в законную силу, уточнил Бойченко. Он добавил, что при внесении поправок Петр Медведев руководствовался личными интересами, а «этот поступок недостоин лидера фракции КПРФ». 

Новым руководителем красноярского отделения партии КПРФ в ЗС избран Александр Бойченко.

Фото: Заксобрание Красноярского края

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Политика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Новый пресс-секретарь губернатора прокомментировал свое назначение

Новый пресс-секретарь губернатора прокомментировал свое назначение

26 Декабря 2019 г.
На должность назначен политтехнолог Максим Кудрявцев
Новости Красноярска: Начальник пресс-службы губернатора возглавит красноярский «7 канал»

Начальник пресс-службы губернатора возглавит красноярский «7 канал»

25 Декабря 2019 г.
Елена Уляшева ушла с госслужбы
Новости Красноярска: Лесоперерабатывающие предприятия края взяли под усиленный контроль

Лесоперерабатывающие предприятия края взяли под усиленный контроль

21 Декабря 2019 г.
Большинство нарушений - у предпринимателей из Китая
Новости Красноярска: Последняя сессия депутатов краевого ЗС в 2019 году

Последняя сессия депутатов краевого ЗС в 2019 году

20 Декабря 2019 г.
В нем принимали участие 43 парламентария
Новости Красноярска: В Красноярском крае назначили главу антикоррупционного управления

В Красноярском крае назначили главу антикоррупционного управления

19 Декабря 2019 г.
Им стал Андрей Попов
Новости Красноярска: Владимир Путин: «Тушить пожары в удаленных лесах – закидывать их золотом»

Владимир Путин: «Тушить пожары в удаленных лесах – закидывать их золотом»

11 Декабря 2019 г.
Президент прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в Сибири.
Новости компаний
25/12
МТС расскажет красноярцам об уникальном историческом объекте
24/12
МегаФон и СДС-Уголь подписали соглашение о цифровизации угольных предприятий
23/12
МегаФон и Booking.com предложат бесплатный роуминг в 130 странах мира
22/12
Tele2 подвел итоги года работы в крае
20/12
Санитарно-промышленная лаборатория Красноярского цементного завода аккредитована в сфере экологического контроля
19/12
КрасКом встретит чемпионат России по фигурному катанию режимом повышенной готовности
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске подведены итоги первого дня ЧР по фигурному катанию

В Красноярске подведены итоги первого дня ЧР по фигурному катанию

27 Декабря 2019 г.
Победители в танцах на льду определятся 27 декабря
Новости Красноярска: На чемпионате России в Красноярске произвольные программы у пар и у женщин

На чемпионате России в Красноярске произвольные программы у пар и у женщин

28 Декабря 2019 г.
В городе установлено три светодиодных экрана
Новости Красноярска: Красноярца лишили пятикомнатной квартиры из-за перепланировки

Красноярца лишили пятикомнатной квартиры из-за перепланировки

27 Декабря 2019 г.
У жилья появится новый собственник
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19