Петра Медведева сместили с поста главы фракции КПРФ в краевом ЗС

Краевые коммунисты на сессии 19 декабря сместили с поста главы фракции КПРФ в ЗС первого секретаря Красноярского крайкома партии Петра Медведева. Свое решение депутаты объяснили «нарушением кодекса чести».

Как утверждают народные избранники, лидер коммунистов от имени партии пытался внести поправки в краевой закон «О перераспределении между органами местного самоуправления некоторых муниципальных образований края и органами государственной власти края отдельных полномочий в сфере рекламы». Такое единоличное решение вызвало негодование у членов фракции, так как с ними о поправках никто не советовался.

«Мы с коллегами, мягко говоря, были удивлены поправкой Петра Петровича. Он оформил ее от имени всей фракции и внес ее на официальном бланке фракции. Ни с кем из нас он это не обсуждал, не советовался. Грубо говоря — прикрываясь фракцией, пытался провернуть свои дела. В итоге мы срочно собрали в перерыве заседание фракции и лишили Медведева должности руководителя», — прокомментировал DK.ru депутат Александр Бойченко.

Предложение членов партии было поддержано большинством коммунистов, решение уже вступило в законную силу, уточнил Бойченко. Он добавил, что при внесении поправок Петр Медведев руководствовался личными интересами, а «этот поступок недостоин лидера фракции КПРФ».

Новым руководителем красноярского отделения партии КПРФ в ЗС избран Александр Бойченко.

Фото: Заксобрание Красноярского края