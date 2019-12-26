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Новый пресс-секретарь губернатора прокомментировал свое назначение

Главная Политика
Красноярск
11:27 26 Декабря 2019
назначения, политика
Автор: Sibnovosti.ru
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Глава Красноярского края Александр Усс подписал распоряжение о назначении на должность начальника управления пресс-службы губернатора и правительства региона. Пост занял политтехнолог Максим Кудрявцев. 

В беседе с корреспондентом Sibnovosti.ru новый заместитель руководителя администрации губернатора сообщил, что он не мог отказаться от такого предложения. Кудрявцев работал советником главы края, занимаясь вопросами информполитики. 

«Свою работу буду строить на принципе максимальной открытости. Первоочередной задачей стоит увеличение каналов коммуникации и информирования о работе губернатора и правительства», - обозначил Кудрявцев направления своей работы на новом посту. 

Кудрявцев окончил юридический институт СФУ в 2006 году, долгое время работал политтехнологом. 

Напомним, предыдущий руководитель управления пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края Елена Уляшева теперь занимает пост генерального директора «7 канала». 

Фото: Максим Курдявцев / facebook

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