Начальник пресс-службы губернатора возглавит красноярский «7 канал»

Начальник управления пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края Елена Уляшева покинула свой пост 25 декабря. Она возглавит «7 канал», где займет место генерального директора.
«Я изначально рассматривала госслужбу как очередной жизненный этап. Сейчас пришло время его закончить и перейти на новый. У меня был выбор - остаться в администрации либо принять предложение. Не смогла я отказаться от журналистики. Честно сказать, за эти годы я по ней соскучилась. Я возвращаюсь к истокам, к тележурналистике, с которой я начинала путь в профессии», - написала Уляшева в социальных сетях.
Бывший начальник пресс-службы губернатора работала корреспондентом новостей на «ГРТК Красноярск», затем занимала должность главного редактора газеты «Московский комсомолец» в краевом центре.
На посту гендиректора «7 канала» Уляшева сменит бывшего депутата Законодательного собрания края Виталия Толстова - он проработал в должности недолго, с августа текущего года.
Фото: facebook.com/elena.ulyasheva