Начальник пресс-службы губернатора возглавит красноярский «7 канал»

Начальник управления пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края Елена Уляшева покинула свой пост 25 декабря. Она возглавит «7 канал», где займет место генерального директора.

«Я изначально рассматривала госслужбу как очередной жизненный этап. Сейчас пришло время его закончить и перейти на новый. У меня был выбор - остаться в администрации либо принять предложение. Не смогла я отказаться от журналистики. Честно сказать, за эти годы я по ней соскучилась. Я возвращаюсь к истокам, к тележурналистике, с которой я начинала путь в профессии», - написала Уляшева в социальных сетях.