Лесоперерабатывающие предприятия края взяли под усиленный контроль

Все лесоперерабатывающие предприятия Красноярского края взяты под усиленный контроль. Особенно те, учредителями которых являются граждане Китайской Народной Республики, так как именно у них фиксируется большое количество нарушений. Об этом после происшествия на пилораме Лесосибирска заявил министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов. Напомним, на пилораме обрушилась крыша, травмы получили три человека.

По предварительной информации к происшествию привел целый ряд нарушений, в том числе правил эксплуатации производственных сооружений, используемых технологий, охраны труда, сообщается на портале правительства края.

«По поручению главы региона для наведения порядка в лесной отрасли в короткие сроки будет произведена донастройка регионального законодательства, которая подразумевает обязательную разработку и наличие производственно-технических паспортов всех без исключения лесоперерабатывающих предприятий на территории края. Со стороны федеральных и региональных надзорных органов усилен контроль за данными предприятиями. Особое внимание будет уделено экологическому контролю, используемым технологиям и охране труда. Весь комплекс мероприятий позволит в течение года навести полный порядок в лесоперерабатывающей отрасли края», - заявил Маслодудов.

фото: vk.com/kolesolsib