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Последняя сессия депутатов краевого ЗС в 2019 году

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Красноярск
12:33 20 Декабря 2019
политика, красноярск
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В краевом парламенте состоялась завершающая сессия в 2019 году - участие в заседании принимали 43 депутата, в повестке стояло 40 вопросов. 

На сессии народные избранники обсудили законопроект об образовании Тюхтетского муниципального округа - это будет третий округ, который появится на карте Красноярского края. Также на заседании депутаты приняли во втором чтении законопроект об объединении всех поселений Шарыповского района в муниципальный округ. 

Вторым вопросом стали новые полномочия в организации дорожного движения. Парковки в Красноярске передадут на баланс Минтранса, а сами народные избранники смогут принимать отдельные законы в этой отрасли. 

 

 

 

 

Еще одна тема - перевод четвертого моста через Енисей в Красноярске на баланс города. Объект полностью находится в границах краевого центра. 

На сессии депутаты приняли закон по бесплатным лекарствам для сердечников - теперь для получения препаратов не нужно будет доказывать нуждаемость или иметь льготный статус. Новая мера начнет действовать с 1 января 2020 года. 

В двух чтениях народные избранники приняли законопроект о господдержке оленеводства на севере края. Предлагается чипировать животных и ставить их на учет. Это позволит повысить эффективность использования бюджетных средств.

Важной темой стало изменение тарифов на тепло в Железногорске и Солнечном (Ужурский район). Сразу в двух чтениях на сессии принят законопроект, который предусматривает расширение категорий ресурсоснабжающих организаций, для которых утверждаются льготные тарифы.

 

 

Кроме того, депутаты обсудили перераспределение полномочий в сфере рекламы, дополнили меры соцподдержки при переселении в край, а также увеличили расходы для сельхозпроизводителей. 

На сессии народные избранники приняли закон о премиях в области культуры - ежегодно на эти цели будет выделяться 1,8 млн рублей. 

Отметим, что первое заседание депутатов в 2020 году состоится в январе. 

Фото: Бурмистров / sobranie.info

 

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