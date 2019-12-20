Последняя сессия депутатов краевого ЗС в 2019 году

В краевом парламенте состоялась завершающая сессия в 2019 году - участие в заседании принимали 43 депутата, в повестке стояло 40 вопросов.

На сессии народные избранники обсудили законопроект об образовании Тюхтетского муниципального округа - это будет третий округ, который появится на карте Красноярского края. Также на заседании депутаты приняли во втором чтении законопроект об объединении всех поселений Шарыповского района в муниципальный округ.

Вторым вопросом стали новые полномочия в организации дорожного движения. Парковки в Красноярске передадут на баланс Минтранса, а сами народные избранники смогут принимать отдельные законы в этой отрасли.

Еще одна тема - перевод четвертого моста через Енисей в Красноярске на баланс города. Объект полностью находится в границах краевого центра.

На сессии депутаты приняли закон по бесплатным лекарствам для сердечников - теперь для получения препаратов не нужно будет доказывать нуждаемость или иметь льготный статус. Новая мера начнет действовать с 1 января 2020 года.

В двух чтениях народные избранники приняли законопроект о господдержке оленеводства на севере края. Предлагается чипировать животных и ставить их на учет. Это позволит повысить эффективность использования бюджетных средств.

Важной темой стало изменение тарифов на тепло в Железногорске и Солнечном (Ужурский район). Сразу в двух чтениях на сессии принят законопроект, который предусматривает расширение категорий ресурсоснабжающих организаций, для которых утверждаются льготные тарифы.

Кроме того, депутаты обсудили перераспределение полномочий в сфере рекламы, дополнили меры соцподдержки при переселении в край, а также увеличили расходы для сельхозпроизводителей.

На сессии народные избранники приняли закон о премиях в области культуры - ежегодно на эти цели будет выделяться 1,8 млн рублей.

Отметим, что первое заседание депутатов в 2020 году состоится в январе.

Фото: Бурмистров / sobranie.info