Красноярску утвердили бюджет на 2020 год

Сегодня депутаты Красноярского городского Совета на заседании сессии утвердили бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Документ готовили несколько месяцев, и до стадии принятия он прошел общественные обсуждения, а также был рассмотрен на заседаниях профильных комиссий Горсовета.

Если говорить о цифрах, то общая сумма доходов на 2020 год планируется на уровне 31,7 млрд рублей, расходов – 33,1 млрд рублей, из них 80% - это текущие расходы. Дефицит бюджета составит 1,4 млрд. Его власти планируют перекрыть с помощью бюджетного кредита с минимальной процентной ставкой – 0,1% годовых.

По словам заместителя главы города Ирины Хаснутдиновой, которая и докладывала о проекте бюджета, собственные доходы в 2020 году планируются в размере 17 млрд рублей. На доходы городского бюджета повлияли изменения краевого и федерального законодательств. Так, со следующего года расходы на заработную плату работникам бюджетной сферы, которые в текущем году производились за счет субсидий из краевого бюджета, будут осуществляться за счет средств бюджета города. В связи с этим Красноярску увеличен с 5 до 10 процентов норматив отчислений по налогу на прибыль организаций, который подлежит зачислению в краевой бюджет.

«Документ обсуждался очень серьезно, существенными были предложения депутатов, более вдумчивым было их отношение к этому процессу, сравнивая с прошлым годом, когда новый состав Горсовета только начал работу. Я благодарна депутатам за принципиальную позицию. Уверена, что до конца 2020 года бюджет вырастет еще, поскольку одной из своих задач депутаты считают участие и помощь администрации в работе с краевой властью и федеральными структурами по максимальному включению проблем Красноярска в федеральное финансирование», - заявила председатель Красноярского городского Совета Наталия Фирюлина.

Cамой большой строчкой бюджета 2020 стала муниципальная программа «Развитие образования в городе Красноярске». На эти цели запланировано 18,7 млрд рублей.

Среди приоритетов, заложенных в финансовом документе, стоит отдельно отметить продолжение строительства детских садов и общеобразовательных школ, переселения граждан из аварийного жилья, строительства и ремонта автомобильных дорог и проездов, благоустройства дворовых территорий и общественных пространств.

Отдельной строкой - подготовка к 75-летию Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В течение всего года планируются различные мероприятия, посвященные памятным датам, а ряд городских улиц, названия которых связаны с этой датой, будет приведен в порядок.

Что касается спорта, то планируется расширение действующих отделений муниципальных спортивных школ за счет использования площадей объектов Универсиады.

«В бюджет включены базовые направления, связанные с реализацией Стратегии социально-экономического развития Красноярска до 2030 года, а также первые контуры в рамках подготовки города к 400-летию. Бюджет имеет определенные новации. Так, для компенсации зеленых насаждений, утраченных по техническим причинам, предусматривается 9 млн рублей на посадку новых крупномерных деревьев. Также стоит задача максимально открыть красноярцам объекты универсиады - на это мы предусматриваем средства. Отмечу, что принятый бюджет по своим параметрам больше стартового бюджета прошлого года. Есть серьезный рост, несмотря на то, что блок по социальной защите населения переходит на уровень края. Одна из главных задач – совместно с правительством региона работать над уменьшением муниципального долга», - прокомментировал мэр Сергей Еремин.

Депутат Горсовета Павел Павелко

«Бюджет - это очень большой документ, который рассматривает все стороны жизни города. Учесть все тонкости до конца он не может, потому что мы ограничены в деньгах. Желание жить хорошо - это правильно и нормально. Все эти желания не вошли в этот бюджет, но он получился больше, чем в 2019 году. Появился документ реально работающий и рабочий – это факт. Депутаты работали над документом три месяца и смогли внести в него желания и нужды горожан, которые были высказаны. Проект бюджета, который был принят, рассматривает часть мероприятий, которые заложены в стратегии».

Депутат Горсовета Марина Малышева

«Будет построено восемь детских садов и две школы – это серьезная подвижка. В Советском районе готово здание детского сада для того, чтобы его выкупить. Будет потрачено 183 млн рублей, 175 мест в этом саду. Меня радует то, что в районе Бугача будет построена школа. Такой большой школы в городе еще не было – она рассчитана на 1550 мест. Там планируется и бассейн, и спортзал, и большая спортивная площадка. Предусмотрена мера поддержки для мам в размере 6 000 рублей за отсутствие места для ребенка в детском саду. 13-ой гимназии выделят 107 млн рублей на строительство спортивного зала. Наши летние лагеря представляют незавидное зрелище. Для детского оздоровительного лагеря «Юность» выделено 13,5 млн рублей на поставку модульного корпуса пищеблока. Я считаю большой заслугой депутатского корпуса, что у нас сохранились 15 мер социальной поддержки. На это выделено 180 млн рублей».

Депутат Горсовета Сергей Шахматов

«В бюджете учтена тема содержания зеленого каркаса. Кроме того, в рамках проектов по благоустройству дворов и общественных пространств будут высажены деревья. Администрация включила расходы на инвентаризацию в целом зеленого фонда Красноярска, это будет проведено впервые в истории города в следующем году.

текст: Алексей Спиридонов