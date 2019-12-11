Владимир Путин: «Тушить пожары в удаленных лесах – закидывать их золотом»

Владимир Путин прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в Сибири.

«Пожары возникают очень часто в достаточно удаленных регионах, добраться туда очень сложно. Там даже если тушить с самолета – 700 километров в одну сторону. Потушить такой пожар – хоть золотом его закидывай. Возникают естественные пожары от гроз, от молний, от засухи, но, тем не менее, нужно думать о том, как и там работать», - сказал президент.

Напомним, ранее, летом 2019 года, аналогичные аргументы приводил и губернатор Красноярского края Александр Усс.

Глава государства прокомментировал тему лесных пожаров на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Владимир Путин также отметил необходимость как минимум в два раза уменьшить зоны контроля – там, где разрешается не тушить пожары. Кроме того, президент подчеркнул важность финансирования соответствующих полномочий, которые переданы субъектам Федерации.

Масштабные природные пожары охватили с начала пожароопасного сезона леса в Красноярском крае, Иркутской области и ряде других регионов Сибири и Дальнего Востока. Общая площадь возгораний достигала 3 млн га. Очаги в основном фиксировались в труднодоступных зонах контроля.