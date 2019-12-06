Край переходит на жесткие стандарты работы с китайскими лесопереработчиками

В Красноярском крае кардинально поменяются принципы взаимодействия с иностранными компаниями, в частности это коснется лесопереработчиков из Китая. Данный вопрос обсуждался во время выездного совещания губернатора региона Александра Усса в Канск.

«Мы должны констатировать, что в адрес представителей бизнеса этой категории есть много вполне обоснованных претензий. И с этой ситуацией мы мириться не будем. Мы на нашей земле. И все, кто на ней работает , включая наших гостей и соседей, будут жить по нашим российским законам. Законы, действующие в этой области в Китае, зачастую более конкретные и жесткие, чем здесь. Поэтому, пожалуйста, с той же самой ответственностью работайте на нашей территории», - отметил глава региона.

По словам Усса, Красноярский край заинтересован, чтобы «нехорошие мифы о Китае здесь не принимались».

«Мы сами должны своим примером это доказать. И если вы не готовы к этому - мы будем содействовать тому, чтобы вы это поняли. И не надо питать иллюзий: если в Канске будет организован серьезный, тотальный контроль, то, переехав в Иланск, там будете жить по-прежнему. Этот контроль будет осуществлен на всей территории края», - заявил губернатор.

Краевые власти готовы встретиться с иностранными партнерами и обсудить все детали, если те «готовы на цивилизованные формы работы».

«Коль скоро наши соседи и их представители готовы на цивилизованные формы работы, я готов встретиться с ними где угодно: в Канске, в Красноярске. И мы обсудим принципы нашей дальнейшей работы. Только так. Мы переходим к другому периоду наших отношений», - подытожил губернатор.

В Канске накануне состоялось открытие производства по переработке лесных отходов в биотопливо. На специальном оборудовании будут изготавливаться гранулы и брикеты, а также древесный уголь. Это позволит избавить Канск и его окрестности от отходов лесопиления.