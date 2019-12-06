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Край переходит на жесткие стандарты работы с китайскими лесопереработчиками

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Красноярск
12:21 6 Декабря 2019
общество, политика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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В Красноярском крае кардинально поменяются принципы взаимодействия с иностранными компаниями, в частности это коснется лесопереработчиков из Китая. Данный вопрос обсуждался во время выездного совещания губернатора региона Александра Усса в Канск. 

«Мы должны констатировать, что в адрес представителей бизнеса этой категории есть много вполне обоснованных претензий. И с этой ситуацией мы мириться не будем. Мы на нашей земле. И все,  кто на ней работает , включая наших гостей и соседей, будут жить по нашим российским законам. Законы, действующие в этой области в Китае,  зачастую более конкретные и жесткие, чем здесь. Поэтому, пожалуйста, с той же самой ответственностью работайте на нашей территории», - отметил глава региона. 

По словам Усса, Красноярский край заинтересован, чтобы «нехорошие мифы о Китае здесь не принимались». 

«Мы сами должны своим примером это доказать. И если вы не готовы к этому  - мы будем содействовать тому, чтобы вы это поняли. И не надо питать иллюзий: если в Канске будет организован серьезный, тотальный контроль, то, переехав в Иланск, там будете жить по-прежнему. Этот контроль будет осуществлен на всей территории края», - заявил губернатор. 

Краевые власти готовы встретиться с иностранными партнерами и обсудить все детали, если те «готовы на цивилизованные формы работы». 

«Коль скоро наши соседи и их представители готовы на цивилизованные формы работы, я готов встретиться с ними где угодно: в Канске, в Красноярске. И мы обсудим принципы нашей дальнейшей работы. Только так. Мы переходим к другому периоду наших отношений», - подытожил губернатор. 

В Канске накануне состоялось открытие производства по переработке лесных отходов в биотопливо. На специальном оборудовании будут изготавливаться гранулы и брикеты, а также древесный уголь. Это позволит избавить Канск и его окрестности от отходов лесопиления. 

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