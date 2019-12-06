Красноярских строителей занесут в новую информационную систему

В Красноярском крае разработают новую государственную информационную систему, через которую можно будет получить градостроительные документы. Изменения в существующий законопроект в первом чтении согласовал региональный парламент.

По словам министра строительства Сергея Козупицы, ГИС даст возможность органам власти, заинтересованным компаниям и простым гражданам получить доступ к базе актуальных достоверных сведений, необходимых для градостроительной деятельности.

«ГИС позволит осуществлять подготовку, согласование и утверждение таких документов, как правила землепользования и застройки, проекты планировки и межевания территории, градостроительные планы земельных участков, различного рода разрешения и заключения строительного надзора», - рассказали в краевом ЗС.

Через информационную систему можно получить весь спектр услуг, который предусмотрен градостроительным кодексом РФ.