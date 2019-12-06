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Красноярских строителей занесут в новую информационную систему

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Красноярск
11:49 6 Декабря 2019
общество, красноярск, политика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае разработают новую государственную информационную систему, через которую можно будет получить градостроительные документы. Изменения в существующий законопроект в первом чтении согласовал региональный парламент. 

По словам министра строительства Сергея Козупицы, ГИС даст возможность органам власти, заинтересованным компаниям и простым гражданам получить доступ к базе актуальных достоверных сведений, необходимых для градостроительной деятельности.

«ГИС позволит осуществлять подготовку, согласование и утверждение таких документов, как правила землепользования и застройки, проекты планировки и межевания территории, градостроительные планы земельных участков, различного рода разрешения и заключения строительного надзора», - рассказали в краевом ЗС. 

Через информационную систему можно получить весь спектр услуг, который предусмотрен градостроительным кодексом РФ.

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