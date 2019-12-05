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Депутат Заксобрания нарушил ПДД около Заксобрания, торопясь на сессию Заксобрания

Главная Политика
Красноярск
15:09 5 Декабря 2019
пдд, нарушение, законодательное собрание, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Депутат Законодательного собрания Красноярского края Виктор Кардашов нарушил правила дорожного движения. Видео с нарушением прислали в редакцию Sibnovosti.ru ответственные красноярцы.

Виктор Иванович Кардашов сегодня днем перебегал дорогу в 30 метрах от пешеходного перехода на улице Ленина рядом со зданием правительства края и регионального парламента.

«Это является нарушением пункта 4.3 ПДД. Там указано, что пешеходы должны переходить дорогу только по пешеходным переходам, в том числе подземным и надземным. Пересечение проезжей части не по переходу допускается только при его отсутствии в зоне видимости. Если пешеход переходил дорогу в 20 метрах от перехода, он нарушил ПДД. Статья 12.29 КоАП ч.1 предусматривает наказание в виде предупреждения или штрафа 500 рублей», - заявили Sibnovosti.ru в ГИБДД Красноярского края.

Sibnovosti.ru с помощью нескольких интерактивных сервисов измерили расстояние от пешеходного перехода до места, которое зафиксировано на видео. Результат был одинаков - расстояние до перехода составляет минимум 30 метров.

Добавим, сегодня в Законодательном собрании края проходит заседание сессии. Один из важных вопросов - принятие краевого бюджета на 2020 год. За время нынешнего созыва - три с лишним года - Виктор Кардашов, по данным его личной странице на сайте парламента, стал автором и соавтором 12-ти законодательных инициатив.

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