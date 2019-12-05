Красноярские депутаты выступили за отмену повышения взносов на капремонт

Депутаты Горсовета на заседании комиссии рассмотрели вопрос об отмене повышения взносов за капремонт в Красноярске. Напомним, в октябре краевые власти утвердили рост тарифов на 7% с 1 января 2020 года.

Народные избранники считают повышение преждевременным, так как на счетах Фонда капремонта остается 10 млрд рублей, которые не осваиваются в течение нескольких лет. Сначала необходимо выполнить запланированные объемы капремонта домов на имеющиеся средства, а затем рассматривать вопрос о повышении тарифов.

Данный вопрос вынесен на сессию городского парламента, которая назначена на 17 декабря, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Отметим, что изначально поднять тарифы на капремонт с нового года планировали на 14%, однако губернатор рекомендовал краевому правительству пересмотреть расчеты.