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Красноярские депутаты выступили за отмену повышения взносов на капремонт

Главная Политика
Красноярск
11:00 5 Декабря 2019
общество, политика, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Депутаты Горсовета на заседании комиссии рассмотрели вопрос об отмене повышения взносов за капремонт в Красноярске. Напомним, в октябре краевые власти утвердили рост тарифов на 7% с 1 января 2020 года.

Народные избранники считают повышение преждевременным, так как на счетах Фонда капремонта остается 10 млрд рублей, которые не осваиваются в течение нескольких лет. Сначала необходимо выполнить запланированные объемы капремонта домов на имеющиеся средства, а затем рассматривать вопрос о повышении тарифов. 

Данный вопрос вынесен на сессию городского парламента, которая назначена на 17 декабря, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Отметим, что изначально поднять тарифы на капремонт с нового года планировали на 14%, однако губернатор рекомендовал краевому правительству пересмотреть расчеты.

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