Роман Потапенко: «Очень важно, чтобы молодежь обращала внимание на то, что рядом живут старики, нуждающиеся в помощи»

Партиец из Норильска принял участие во встрече с председателем партии Дмитрием Медведевым в рамках XIX Съезда «Единой России»

Секретарь первичного отделения партии в Норильске, заместитель руководителя местного штаба «Молодой Гвардии» Роман Потапенко в конце прошлой недели в рамках XIX Съезда «Единой России» принял участие в рабочей встрече председателя правительства Дмитрия Медведева с региональными представителями - депутатами фракций ЕР в законодательных собраниях и местных советах, секретарями местных и первичных отделений партии.

Роман Потапенко рассказал представителям федеральных и региональных СМИ об итогах прошедшей встречи, а также о реализации партийных и социальных проектов в городе Норильске. Он сообщил, что на встрече представители партии из регионов озвучили председателю «Единой России» ряд инициатив, основанных на обращениях жителей, а также опыте работы представителей партии на местах.

В свою очередь Дмитрий Медведев заявил, что в рамках партийного Центра поддержки гражданских инициатив «Единая Россия» будет оказывать существенную поддержку НКО, гражданским активистам в воплощении их идей. Продолжится и проведение конкурса «первичек» партии, в рамках которого воплощаются в жизни нужные людям местные инициативы.

Также председатель партии сообщил, что «Единая Россия» будет совершенствовать федеральные и региональные партийные проекты, сконцентрировав усилия на повышении качества и доступности здравоохранения и образования, заботе о гражданах пожилого возраста, поддержке молодых семей и благоустройстве инфраструктуры населенных пунктов. О высоком запросе общества на проекты в этих сферах председателю партии рассказали представители первичных и местных отделений на встрече.

«Впечатления от встречи остались очень хорошие. Я обменялся опытом реализации партийных и социальных проектов, познакомился с интересными, неравнодушными людьми со всей страны. Очень много важных и полезных социальных инициатив реализуется в разных уголках России. В конкретных делах – сила партии, и это неоднократно было сказано на встрече Дмитрием Анатольевичем Медведевым. У нас в Норильске, например, уже второй год реализуется проект «Социальное такси» в рамках партийного проекта «Старшее поколение», направленный на адресную помощь конкретным людям. Акция эта организована Норильским местным отделением «Молодой Гвардии» совместно с такси «Северный Город +» и Управлением по социальной политике администрации города Норильска.

Наши молодогвардейцы собирают заявки на поездки по контактному телефону, указанному во флаере акции, а также через управление администрации города по социальной политике. Затем, согласно заявкам, к назначенному времени пожилым людям подаются машины вместе с волонтером для помощи в транспортировке. Таким образом, с помощью социального такси пожилые люди добираются до различных точек города: медицинских и культурных учреждений, магазинов, отделов коммунальных и юридических услуг. Хотелось бы транслировать наш опыт и на другие регионы России. Потому что везде есть такие же, как мы, неравнодушные молодые люди, которые хотели бы оказывать пожилым людям реальную помощь – ощутимую, своевременную и достойную. Считаю, что необходимо укреплять связь между молодыми и пожилыми людьми. Очень важно, чтобы молодежь обращала внимание на то, что рядом живут старики, нуждающиеся в помощи», - отметил Роман Потапенко.

По материалам «Единой России»

Фото: «Единая Россия»