Футбольному «Енисею» пообещали назначить нового директора в начале декабря. По словам министра спорта Красноярского края Павла Ростовцева, на начало следующей недели уже будет назначен новый руководитель. Напомним, накануне директор футбольного «Енисея» Денис Рубцов покинул пост.

«Есть несколько кандидатур, которые пока еще не утверждены, поэтому говорить фамилии преждевременно. Что касается решения Дениса Анатольевича — это его решение, и мы его уважаем. Но спорт есть спорт. В этом году результаты, я думаю, не только болельщиков, но и руководство клуба не могут пока откровенно радовать. Поэтому перед началом такого длительного зимнего перерыва в первенстве ФНЛ Денис Анатольевич принял такое решение», - заявил Ростовцев радио «Красноярск Главный».

Добавим, Денис Рубцов возглавил клуб в июне 2016 года, когда команда при прежнем руководстве едва не вылетела в ПФЛ. Ранее - с 2006 по 2008 годы - он работал в ФК «Металлург». При новом руководителе команда дважды занимала третье место в Футбольной национальной лиге. По итогам стыковых матчей в сезоне 2017-2018 годов «Енисей» впервые в истории вышел в Премьер-лигу.

фото: ФК «Енисей»