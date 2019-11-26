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В Красноярском крае стартовала неделя приемов граждан, приуроченная к 18-летию партии

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Красноярск
17:12 26 Ноября 2019
партии, приемные, граждане, вопросы
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В связи с 18-летием со дня создания всероссийской политической партии «Единая Россия» во всех общественных приемных председателя партии Д.А.Медведева в Красноярском крае с 25 ноября по 1 декабря проходят приемы граждан.

Личные приемы граждан в Красноярске и в территориях края в общественных приемных партии проводят депутаты Государственной думы и члены Совета Федерации РФ, депутаты Законодательного собрания края и Красноярского городского Совета депутатов. Также проводят приемы и представители «Единой России» в территориях края.

Приемы в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А.Медведева проходят с 25 ноября по 1 декабря с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Красноярск, Красная площадь, д. 17.

Телефон для справок: (391) 265-93-25.

В Красноярском крае стартовала неделя приемов граждан, приуроченная к 18-летию партии

График приема

В Красноярском крае стартовала неделя приемов граждан, приуроченная к 18-летию партии


1. Железнодорожный район - 8(391)211-94-34Информацию по приему в местных общественных приемных можно уточнить по телефонам:

2. Кировский район – 8(391)265-53-97

3. Ленинский район - 8(391)264-65-75

4. Октябрьский район -8(391)218-06-87

5. Советский район -8(391)228-83-94

6. Свердловский район -8(391)233-53-13

7. Микрорайон Солнечный -8(923)573-05-98

В территориях края кроме постоянных 63-х приемных партии дополнительно откроются еще 315. Приемы в них проводят главы территорий и депутаты, избранные от «Единой России», а также специалисты различных социальных служб. Дополнительные приемные и особый график их работы позволят расширить охват населения, выслушать насущные проблемы и наказы избирателей. Информацию о графиках приемов можно уточнить в местных исполкомах «Единой России».

С графиком выездного приема граждан можно ознакомиться на сайте регионального отделения партии.

По материалам «Единой России»
Фото: «Единая Россия»

В статье упоминаются:
Организации: «Единая Россия»
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