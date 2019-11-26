Директор футбольного «Енисея» Денис Рубцов покинул пост

Директор футбольного «Енисей» Денис Рубцов покинул пост. Информация об этом появилась в паблике красноярского клуба в социальных сетях.

«Денис Рубцов завершил свою работу на посту руководителя ФК «Енисей». Это были очень насыщенные и самые яркие три сезона красноярской команды мастеров под его руководством», - рассказали в пресс-службе.

Денис Рубцов возглавил клуб в июне 2016 года, когда команда при прежнем руководстве едва не вылетела в ПФЛ. Ранее - с 2006 по 2008 годы - он работал в ФК «Металлург». При новом руководителе команда дважды занимала третье место в Футбольной национальной лиге. По итогам стыковых матчей в сезоне 2017-2018 годов «Енисей» впервые в истории вышел в Премьер-лигу.

Имя нового директора футбольного клуба пока неизвестно.