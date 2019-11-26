Губернатор раскритиковал главу Канска за «олимпийское спокойствие»

Губернатор края Александр Усс на совещании в правительстве раскритиковал главу Канска за перебои с подачей тепла. С середины ноября на предприятии «Тепло-Сбыт-Сервис», которое отапливает зарельсовую часть города, наблюдаются проблемы с поставками угля. Сейчас необходимый запас топлива сформирован, но никто не дает гарантий, что поставки не прекратятся. Глава региона потребовал жесткого контроля за ситуацией со стороны местных властей.

«Да, мы не допустили серьезных последствий, но сам факт того, что такая ситуация сложилась, заставляет еще раз обратиться к этой теме. Где-то могут случиться непредвиденные ситуации, аварии на сетях. Все это бывает. Но абсолютно недопустимо, когда руководство района с олимпийским спокойствием наблюдает за непрогнозируемой ситуацией, когда на котельной запасы топлива стремятся к нулю. Это абсолютно недопустимо. Такое олимпийское спокойствие будет вести к постановке вопроса о соответствии глав муниципальных образований своей должности», - цитирует Александра Усса пресс-служба краевого правительства.

Напомним, 12 ноября из-за проблем на предприятии «Тепло-Сбыт-Сервис» в Канске две тысячи семей в 15-градусный мороз остались без отопления. Под отключение также попали два детских сада и школа.