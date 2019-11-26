26 ноября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Губернатор раскритиковал главу Канска за «олимпийское спокойствие»

Главная Политика
Красноярск
09:45 26 Ноября 2019
общество, красноярск, политика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Губернатор края Александр Усс на совещании в правительстве раскритиковал главу Канска за перебои с подачей тепла. С середины ноября на предприятии «Тепло-Сбыт-Сервис», которое отапливает зарельсовую часть города, наблюдаются проблемы с поставками угля. Сейчас необходимый запас топлива сформирован, но никто не дает гарантий, что поставки не прекратятся. Глава региона потребовал жесткого контроля за ситуацией со стороны местных властей.

«Да, мы не допустили серьезных последствий, но сам факт того, что такая ситуация сложилась, заставляет еще раз обратиться к этой теме. Где-то могут случиться непредвиденные ситуации, аварии на сетях. Все это бывает. Но абсолютно недопустимо, когда руководство района с олимпийским спокойствием наблюдает за непрогнозируемой ситуацией, когда на котельной запасы топлива стремятся к нулю. Это абсолютно недопустимо. Такое олимпийское спокойствие будет вести к постановке вопроса о соответствии глав муниципальных образований своей должности», - цитирует Александра Усса пресс-служба краевого правительства.

Напомним, 12 ноября из-за проблем на предприятии «Тепло-Сбыт-Сервис» в Канске две тысячи семей в 15-градусный мороз остались без отопления. Под отключение также попали два детских сада и школа.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Политика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Курс «Единой России» - обновление в интересах россиян

Курс «Единой России» - обновление в интересах россиян

25 Ноября 2019 г.
Курс «Единой России» - обновление в интересах россиян
Новости Красноярска: Из краевого правительства уволен замгубернатора с самыми высокими доходами

Из краевого правительства уволен замгубернатора с самыми высокими доходами

18 Ноября 2019 г.
Андрей Недосеков покинул должность по собственному желанию
Новости Красноярска: «Единая Россия» подвела итоги работы в крае за 2019 год

«Единая Россия» подвела итоги работы в крае за 2019 год

14 Ноября 2019 г.
В центре внимания - партийные проекты
Новости Красноярска: Красноярский край ждет устойчивое развитие

Красноярский край ждет устойчивое развитие

13 Ноября 2019 г.
Губернатор внес ряд бюджетных поправок
Новости Красноярска: В Красноярске взялись за варварскую вырубку деревьев

В Красноярске взялись за варварскую вырубку деревьев

13 Ноября 2019 г.
Депутаты внесли несколько предложений
Новости Красноярска: Глава Дивногорска Егор Оль покинул пост

Глава Дивногорска Егор Оль покинул пост

12 Ноября 2019 г.
Он руководил городом почти 10 лет
Новости компаний
21/11
Альфа-Банк стал первым интернет-эквайером платформы Mastercard для предоставления рассрочки
20/11
«Полюс» стал одним из лучших работодателей России
20/11
«Лето в Сибири короткое»: красноярцам предлагают спроектировать дом мечты зимой
18/11
Стань успешным предпринимателем сегодня!
18/11
Закрытие загрязнителей красноярского неба — краскомовских котельных заметили в Москве
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярцы стали чаще нарушать правила на таможне

Красноярцы стали чаще нарушать правила на таможне

25 Ноября 2019 г.
Пассажиры незаконно ввозят товары и не декларируют деньги
Новости Красноярска: В Красноярске определят победителей премии «Человек года» в 2019 году

В Красноярске определят победителей премии «Человек года» в 2019 году

21 Ноября 2019 г.
Главной интригой премии, отмечающей в этом году 10 лет, остается имя победителя в главной, надотраслевой номинации
Новости Красноярска: На строительство транспортной развязки на Предмостной потребуется 2,4 млрд рублей

На строительство транспортной развязки на Предмостной потребуется 2,4 млрд рублей

25 Ноября 2019 г.
Проект необходим Красноярску
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19