Курс «Единой России» - обновление в интересах россиян

Делегация от Красноярского края приняла участие в работе XIX Съезда партии «Единая Россия», который состоялся в субботу, 23 ноября, в Москве. Главной темой Съезда стало переформатирование работы партии в соответствии с электоральными задачами предстоящего избирательного цикла 2020-2021 годов.

На Съезде также было объявлено о создании шести рабочих групп Генсовета партии: по кадровой политике, по реализации нацпроектов, по поддержке гражданского общества, по поддержке молодежных инициатив, по повышению удобства взаимодействия с партией, кроме того, был создан Правозащитный центр партии.

Помимо этого, участникам и делегатам представили новый формат работы общественных приемных «Единой России», в которых любой желающий сможет узнать о реализации партпроектов или вступить в партию. Также на Съезде было предложено объединить партийные проекты «Единой России» по пяти направлениям: здравоохранение, образование, помощь старшему поколению, поддержка молодых семей и благоустройство городской среды. По мнению партийцев, это позволит эффективнее сконцентрировать усилия по их реализации.

Кроме того, в соответствии с Уставом партии прошла ежегодная ротация руководящих органов партии.

В делегацию регионального отделения партии вошли: губернатор Красноярского края Александр Усс, секретарь регионального отделения «Единой России» Алексей Додатко, депутаты Государственной думы Виктор Зубарев, Юрий Швыткин, Раиса Кармазина, члены президиума и регионального политсовета Дмитрий Свиридов, Сергей Попов, Вера Оськина, Александр Новиков, Сергей Еремин, Ольга Альхименко, Геннадий Качаев, Константин Тюнин, секретарь первичного отделения, член Генерального совета партии Анна Табакова, выпускник Сибирской партийной школы «Енисей» Иван Песковец и руководитель регионального исполкома Татьяна Пейпена.

Итоги съезда прокомментировал секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Додатко.

«На съезде обсуждалась рабочая повестка, вопросы текущей деятельности партии, связанные с реализацией партийной программы. В выступлении Владимира Владимировича Путина прозвучало, что партия должна сконцентрировать свое внимание на контроле за реализацией национальных проектов, потому что те приоритеты, которые обозначены там, являются на сегодняшний день ключевыми. Речь шла и о конкретных решениях, в числе которых, например, председатель партии Дмитрий Анатольевич Медведев предложил отменить налоги с разного рода социальных выплат. Это то, с чем мы столкнулись при оказании помощи людям, пострадавшим от пожаров, от наводнений, когда потом возникает необходимость уплатить подоходный налог. Вот такая инициатива прозвучала на наших партийных площадках, и, думаю, она будет поддержана. Да и в целом, много говорили о том, как сделать партию более полезной для жизни людей. Это касается и идеи создания правозащитных центров в каждом регионе, где граждане смогут получить бесплатную квалифицированную юридическую помощь и сопровождение по правовым вопросам. Считаю, что это не менее важно, чем, например, реализация партийных проектов», - отметил секретарь реготделения.

Фото: «Единая Россия»

По материалам «Единой России»