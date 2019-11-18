Из краевого правительства уволен замгубернатора с самыми высокими доходами

Заместитель губернатора Красноярского края по взаимодействию с федеральными органами власти Андрей Недосеков покинул пост по собственному желанию. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте регионального правительства - документ вступил в силу сегодня, 18 ноября.

Недосеков вступил в должность зама главы края в октябре 2018 года - тогда губернатор Александр Усс презентовал новый кабинет министров. Чиновник координировал деятельность исполнительной власти и представлял интересы региона в российском правительстве и других государственных органах.

Отметим, что по итогам прошлого года Недосеков показал самый высокий доход среди заместителей главы края и министров. Его годовой заработок достиг 21,6 млн рублей.