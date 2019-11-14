«Единая Россия» подвела итоги работы в крае за 2019 год

Региональное отделение партии «Единая Россия» подвело итоги работы в крае за 2019 год. Формат сухих докладов переформатировали в качественно новый дискуссионный формат.

Главным для партийцев в этот день стало обсуждение партпроектов. Об их успешной реализации на территориях края разговаривали на специальных площадках:

- «ЧЕЛОВЕК. Гуманитарный и нравственный аспекты развития края»;

- «ЗДОРОВЬЕ. Здоровый человек – здоровое будущее края»;

- «НАСЛЕДИЕ. Связь поколений в настоящем и будущем»;

- «СРЕДА. Инфраструктура, окружение, качество жизни»;

- «РАЗВИТИЕ. Точка роста реального сектора экономики».

По темам могли высказаться и первые лица края, и партийцы из далеких сел и деревень. Они приводили примеры успешной работы по партийным проектам и обсуждали решение проблем.

«Наша партийная конференция началась не ритуально, а с работы пяти проектных площадок, с содержательной, интересной и плодотворной работы. И только что выпускники нашей Сибирской партийной школы «Енисей» получили сертификаты. При этом, хочу подчеркнуть, что практически все они пришли на учебу в партийную школу инициативно. А это говорит о том, что интерес к работе «Единой России» есть, он велик, и потому у нашей партии, конечно же, есть вполне реальное оптимистическое будущее», - заявил в ходе конференции губернатор края Александр Усс.

В свою очередь, подводя промежуточные итоги работы партии, секретарь Красноярского регионального отделения Алексей Додатко напомнил, что конференция собрала представителей партии со всех территорий края.

«Мы подводим очень важные промежуточные итоги нашей работы, но не только в политическом плане. Также идет содержательный разговор на тему реализации предвыборной программы. И здесь, на площадках, посвященных партийным проектам по поддержке семьи, по поддержке села и сельского образа жизни, по благоустройству городской среды активисты проектов из территорий обсуждали, как сделать работу парторганизаций более эффективной и качественной. И главное, как сделать так, чтобы это не ограничивалось только решениями на уровне выделения бюджетных средств, а стало формой общей работы партии с жителями края. Это достаточно эффективный инструмент работы по преобразованию социально-экономической жизни края, по решению насущных проблем региона», - заявил

Помимо этого программа конференции включала вопросы изменения регионального политического совета и президиума регионального политсовета, а также выбор делегатов на XIX Съезд всероссийской политической партии «Единая Россия», который состоится 23 ноября в Москве.

Отметим, в партии состоит 35 тысяч жителей Красноярского края.

Фото: «Единая Россия»

По материалам «Единой России»