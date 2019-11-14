14 ноября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

«Единая Россия» подвела итоги работы в крае за 2019 год

Главная Политика
Красноярск
10:22 14 Ноября 2019
работа, итоги, партии, конференция
версия для печати Ico_print

Региональное отделение партии «Единая Россия» подвело итоги работы в крае за 2019 год. Формат сухих докладов переформатировали в качественно новый дискуссионный формат.

Главным для партийцев в этот день стало обсуждение партпроектов. Об их успешной реализации на территориях края разговаривали на специальных площадках:

- «ЧЕЛОВЕК. Гуманитарный и нравственный аспекты развития края»;

- «ЗДОРОВЬЕ. Здоровый человек – здоровое будущее края»;

- «НАСЛЕДИЕ. Связь поколений в настоящем и будущем»;

- «СРЕДА. Инфраструктура, окружение, качество жизни»;

- «РАЗВИТИЕ. Точка роста реального сектора экономики».

По темам могли высказаться и первые лица края, и партийцы из далеких сел и деревень. Они приводили примеры успешной работы по партийным проектам и обсуждали решение проблем.

«Наша партийная конференция началась не ритуально, а с работы пяти проектных площадок, с содержательной, интересной и плодотворной работы. И только что выпускники нашей Сибирской партийной школы «Енисей» получили сертификаты. При этом, хочу подчеркнуть, что практически все они пришли на учебу в партийную школу инициативно. А это говорит о том, что интерес к работе «Единой России» есть, он велик, и потому у нашей партии, конечно же, есть вполне реальное оптимистическое будущее», - заявил в ходе конференции губернатор края Александр Усс.

В свою очередь, подводя промежуточные итоги работы партии, секретарь Красноярского регионального отделения Алексей Додатко напомнил, что конференция собрала представителей партии со всех территорий края.

«Мы подводим очень важные промежуточные итоги нашей работы, но не только в политическом плане. Также идет содержательный разговор на тему реализации предвыборной программы. И здесь, на площадках, посвященных партийным проектам по поддержке семьи, по поддержке села и сельского образа жизни, по благоустройству городской среды активисты проектов из территорий обсуждали, как сделать работу парторганизаций более эффективной и качественной. И главное, как сделать так, чтобы это не ограничивалось только решениями на уровне выделения бюджетных средств, а стало формой общей работы партии с жителями края. Это достаточно эффективный инструмент работы по преобразованию социально-экономической жизни края, по решению насущных проблем региона», - заявил

Помимо этого программа конференции включала вопросы изменения регионального политического совета и президиума регионального политсовета, а также выбор делегатов на XIX Съезд всероссийской политической партии «Единая Россия», который состоится 23 ноября в Москве.

Отметим, в партии состоит 35 тысяч жителей Красноярского края.

Фото: «Единая Россия»
По материалам «Единой России»

В статье упоминаются:
Организации: «Единая Россия»
Политика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярский край ждет устойчивое развитие

Красноярский край ждет устойчивое развитие

13 Ноября 2019 г.
Губернатор внес ряд бюджетных поправок
Новости Красноярска: В Красноярске взялись за варварскую вырубку деревьев

В Красноярске взялись за варварскую вырубку деревьев

13 Ноября 2019 г.
Депутаты внесли несколько предложений
Новости Красноярска: Глава Дивногорска Егор Оль покинул пост

Глава Дивногорска Егор Оль покинул пост

12 Ноября 2019 г.
Он руководил городом почти 10 лет
Новости Красноярска: В Красноярском крае возьмутся за топливных спекулянтов

В Красноярском крае возьмутся за топливных спекулянтов

12 Ноября 2019 г.
Губернатор пообещал «бить по рукам дельцов, которые наживаются на воровстве и перепродаже топлива»
Новости Красноярска: Экс-министр спорта Сергей Алексеев назначен вице-губернатором Кузбасса

Экс-министр спорта Сергей Алексеев назначен вице-губернатором Кузбасса

11 Ноября 2019 г.
Его представят коллективу сегодня
Новости Красноярска: Покупкой дорогого внедорожника директором «Автоспецбазы» заинтересовались в Заксобрании

Покупкой дорогого внедорожника директором «Автоспецбазы» заинтересовались в Заксобрании

5 Ноября 2019 г.
Его попросят объясниться
Новости компаний
13/11
МегаФон в пять раз ускоряет «Интернет вещей»
13/11
Лидеры страхового рынка Красноярского края объединились
11/11
Альфа-Банк снизил ставки по рефинансированию ипотеки до 8,69%
08/11
СФУ запускает бесплатные курсы повышения квалификации для красноярцев
08/11
МегаФон представляет мобильное приложение для управления виртуальной АТС
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Рухнувший виадук на Семафорной заменят новым

Рухнувший виадук на Семафорной заменят новым

13 Ноября 2019 г.
Местные жители почти пять лет боролись за переправу
Новости Красноярска: В Дудинке завершила службу первая и единственная разыскная собака

В Дудинке завершила службу первая и единственная разыскная собака

12 Ноября 2019 г.
Будущее кинологической службы на севере края пока под большим вопросом
Новости Красноярска: Жители Тувы погибли в ДТП в Красноярском крае

Жители Тувы погибли в ДТП в Красноярском крае

10 Ноября 2019 г.
Микроавтобус разбился в Новоселовском районе
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19