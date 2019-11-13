Красноярский край ждет устойчивое развитие

Главной задачей для Красноярского края остается повышение качества жизни людей. Об этом на брифинге 13 ноября заявил глава региона Александр Усс. Губернатор принял ряд бюджетных поправок, которые касаются всех сфер - образования, здравоохранения, культуры, спорта и других.

Так, в ближайшие несколько лет в четырех сельских территориях построят новые школы. Образовательные учреждения появятся в Манском, Большемуртинском, Ирбейском и Абанском районах. Срок исполнения поручения - три года.

Также в поселках региона начнут готовить специалистов в сельскохозяйственной сфере. Для этого необходимо реконструировать и построить техникумы в Уяре и Шушенском, а также обеспечить студентов общежитиями.

Особое внимание в ближайшие три года будет уделяться развитию культуры. Так, на острове Отдыха появится хореографический колледж для будущих артистов балета. Планируется начать строительство новой Мариинской гимназии в Красноярске. В муниципалитетах продолжат программу по модернизации библиотек.

На здравоохранение в следующем году выделят более 17 млрд рублей. Краевым врачам продлят программу стажировок за границей.

«Мы будем увеличивать финансирование на такие стажировки, а также приглашать зарубежных специалистов для краткосрочной работы здесь. Думаю, это вполне оправдано. Почему мы можем пригласить тренера футбольной команды, а вот медика, который спасает жизнь, мы оплатить не можем? Это неправильно, и мы намерены это серьезно исправить», – отметил губернатор.

В сельских территориях планируется приобрести транспорт для врачей, обслуживающих несколько населенных пунктов. В 2020-м году появятся 25 новых автомобилей.

Особой статьей расходов станут дороги в Красноярском крае. Дополнительно на эти цели выделят миллиард рублей. Не исключено, что финансирование в дальнейшем будет увеличено. Сейчас в дорожном фонде края 14 млрд рублей.

По программе «Комфортная городская среда» из региональной казны направят от 500 млн до миллиарда рублей.