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Красноярский край ждет устойчивое развитие

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Красноярск
17:41 13 Ноября 2019
политика, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Главной задачей для Красноярского края остается повышение качества жизни людей. Об этом на брифинге 13 ноября заявил глава региона Александр Усс. Губернатор принял ряд бюджетных поправок, которые касаются всех сфер - образования, здравоохранения, культуры, спорта и других. 

Так, в ближайшие несколько лет в четырех сельских территориях построят новые школы. Образовательные учреждения появятся в Манском, Большемуртинском, Ирбейском и Абанском районах. Срок исполнения поручения - три года. 

Также в поселках региона начнут готовить специалистов в сельскохозяйственной сфере. Для этого необходимо реконструировать и построить техникумы в Уяре и Шушенском, а также обеспечить студентов общежитиями. 

Особое внимание в ближайшие три года будет уделяться развитию культуры. Так, на острове Отдыха появится хореографический колледж для будущих артистов балета. Планируется начать строительство новой Мариинской гимназии в Красноярске. В муниципалитетах продолжат программу по модернизации библиотек. 

На здравоохранение в следующем году выделят более 17 млрд рублей. Краевым врачам продлят программу стажировок за границей. 

«Мы будем увеличивать финансирование на такие стажировки, а также приглашать зарубежных специалистов для краткосрочной работы здесь. Думаю, это вполне оправдано. Почему мы можем пригласить тренера футбольной команды, а вот медика, который спасает жизнь, мы оплатить не можем? Это неправильно, и мы намерены это серьезно исправить», – отметил губернатор. 

В сельских территориях планируется приобрести транспорт для врачей, обслуживающих несколько населенных пунктов. В 2020-м году появятся 25 новых автомобилей. 

Особой статьей расходов станут дороги в Красноярском крае. Дополнительно на эти цели выделят миллиард рублей. Не исключено, что финансирование в дальнейшем будет увеличено. Сейчас в дорожном фонде края 14 млрд рублей. 

По программе «Комфортная городская среда» из региональной казны направят от 500 млн до миллиарда рублей. 

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