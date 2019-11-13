В Красноярске взялись за варварскую вырубку деревьев

Красноярские депутаты предлагают по-новому бороться с массовыми вырубками деревьев на улицах города. Народные избранники решили внести изменения в устав Красноярска, а именно дополнить пункт, который касается правил благоустройства. Соответствующий документ опубликовал на странице депутат Горсовета Роман Крастелев.

Проект предполагает, что компенсационные высадки деревьев необходимо производить до уничтожения зеленых насаждений, а не после. Этот пункт станет некой гарантией того, что на месте вырубленных деревьев действительно появятся новые саженцы.

Кроме того, депутаты предлагают ввести процедуру публичных слушаний для тех, кто хочет вырубить более пяти зеленых насаждений. Это может помочь избежать несанкционированных массовых рубок.

Поводом для кардинальных изменений правил благоустройства стал инцидент на острове Татышев - при проведении работ по расширению парковки строители срубили более 200 деревьев, хотя изначально планировалось освободить территорию от 100 зеленых насаждений.