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Глава Дивногорска Егор Оль покинул пост

Главная Политика
Красноярск
17:11 12 Ноября 2019
политика
Автор: Sibnovosti.ru
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Глава Дивногорска Егор Оль сегодня, 12 ноября, объявил о решении покинуть пост по собственному желанию. Он занимал должность руководителя почти 10 лет. Отставку мэра принял губернатор края Александр Усс. 

Отметим, что глава уволился с должности раньше срока - его полномочия официально истекают в августе 2020 года. 

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, кто может стать преемником Оля на посту мэра Дивногорска. Кресло градоначальника пророчат бывшему главе молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края Сергею Егорову. В сентябре текущего года он стал вице-мэром Дивногорска с планами на повышение. 

Фото: divnogorsk-adm.ru

 

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