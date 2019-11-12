Глава Дивногорска Егор Оль покинул пост

Глава Дивногорска Егор Оль сегодня, 12 ноября, объявил о решении покинуть пост по собственному желанию. Он занимал должность руководителя почти 10 лет. Отставку мэра принял губернатор края Александр Усс.

Отметим, что глава уволился с должности раньше срока - его полномочия официально истекают в августе 2020 года.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, кто может стать преемником Оля на посту мэра Дивногорска. Кресло градоначальника пророчат бывшему главе молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края Сергею Егорову. В сентябре текущего года он стал вице-мэром Дивногорска с планами на повышение.

Фото: divnogorsk-adm.ru