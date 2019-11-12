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В Красноярском крае возьмутся за топливных спекулянтов

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Красноярск
12:49 12 Ноября 2019
общество, политика, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Губернатор Красноярского края Александр Усс пообещал «бить по рукам дельцов, которые наживаются на воровстве и перепродаже топлива». Об этом глава региона заявил на заседании президиума правительства. 

Губернатор потребовал ускорить переход от единичных экспериментов внедрения энергоэффективных технологий в коммунальное хозяйство края к более четкой и масштабной комплексной задаче. С прежним уровнем затрат на энергетику сегодня жить нельзя, считает глава Красноярского края. 

«Обязательно нужно внедрять новые системы контроля за расходованием топлива. Будем бить по рукам дельцов, которые наживаются на воровстве и перепродаже топлива. Сегодня есть и технические возможности, есть инвесторы, способные выдавать результаты не только с точки зрения надежности теплоснабжения, но и более экономичных решений», - прокомментировал губернатор. 

На заседании президиума министр промышленности, энергетики и ЖКХ региона  Евгений Афанасьев отчитался об итогах внедрения энергоэффективных технологий. Так, с 2010 года в угольных котельных края установлено более 100 автоматизированных котлов. Более 400 электрокотельных малой мощности постепенно заменяют на отечественные угольные модульные котельные.

Спикер добавил, что переход на новую технологию позволит не только снизить затраты на потребление энергоресурсов и уменьшить тариф на тепло, но и минимизировать нагрузку на бюджет региона. 

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