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Экс-министр спорта Сергей Алексеев назначен вице-губернатором Кузбасса

Главная Политика
Красноярск
08:07 11 Ноября 2019
министр, политика, назначения, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Бывшего министра спорта Красноярского края Сергея Алексеева назначили вице-губернатором Кемеровской области – в администрации он будет курировать тему социальной политики, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Официальной информации о назначении Алексеева заместителем Сергея Цивилева пока нет. По данным Sibnovosti.ru, экс-министр спортивного ведомства займет новый пост уже сегодня, 11 ноября. 

Напомним, Сергей Алексеев был министром спорта Красноярского края с 2014 года. В августе 2019-го он уволился из правительства по собственному желанию. Чиновник переехал в Москву – в столице он работал в структуре федерального Минспорта.

Отметим, что на новую должность Алексеева пригласил лично губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

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