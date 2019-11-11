Экс-министр спорта Сергей Алексеев назначен вице-губернатором Кузбасса

Бывшего министра спорта Красноярского края Сергея Алексеева назначили вице-губернатором Кемеровской области – в администрации он будет курировать тему социальной политики, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Официальной информации о назначении Алексеева заместителем Сергея Цивилева пока нет. По данным Sibnovosti.ru, экс-министр спортивного ведомства займет новый пост уже сегодня, 11 ноября.

Напомним, Сергей Алексеев был министром спорта Красноярского края с 2014 года. В августе 2019-го он уволился из правительства по собственному желанию. Чиновник переехал в Москву – в столице он работал в структуре федерального Минспорта.

Отметим, что на новую должность Алексеева пригласил лично губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.