Покупкой дорогого внедорожника директором «Автоспецбазы» заинтересовались в Заксобрании. Депутат краевого парламента Александр Глисков направит запрос в профильное министерство, чтобы там объяснили необходимость таких трат.

Напомним, «Автоспецбаза» в прошлом году было передано на баланс края и в качестве подрядчика регоператора участвует в мусорной реформе. При этом парк техники изношен на 70% - такие цифры назвали в ходе обсуждения передачи предприятия. Первые покупки руководителя предприятия удивили общественников и журналистов. Новый директор Александр Михайлов в интервью телеканалу «Центр Красноярск» рассказал, что в этом году он «сделал упор на приобретение спецтехники» для полигона: бульдозеров, экскаватора, грейдера, фронтальника. Плюс закуплены четыре мусоровоза. Но кроме этих полезных покупок, на баланс «Автоспецбазы» поступили: Lifan Murman, Hyundai Santa Fe и Toyota Land Cruiser 200.

«Никакого излишества в этом я не вижу. Действительно все так, я этого не скрываю. На предприятии до меня был один легковой автомобиль. Для организации текущей деятельности в несколько этапов были приобретены эти автомобили. Что касается приобретения последнего автомобиля Toyota Land Cruiser 200, о котором столько идет разговоров. Если открыть мой календарный график, то еще на прошлой неделе я находился и в Богучанах, и в Кодинске. На следующей неделе это будут Ергаки, Шушенское, Ермаковское – там, где зачастую приходится ездить по тем дорогам, где дорожное полотно представляет из себя направление. Мы приобретали еще Уаз Патриот, но пришли к выводу, что эксплуатационные расходы и динамика ремонтов у Toyota Land Cruiser отличаются в лучшую сторону. На нем можно доехать из точки «А» в точку «Б». Зачастую он не только меня возит, но и экологов, инспекторов, которых мы обязаны довести из точки «А» в точку «Б». Легковой автопарк у предприятия тоже должен быть, и я считаю, что все эти покупки обоснованы», - объяснил покупки Михайлов.

По словам депутата Законодательного собрания Александра Глискова, такое объяснение возмутительно.

«Вместо того, чтобы покаяться, он начинает доказывать свою правоту. Человек, видимо, не понимает идеологию мусорной реформы. Если предприятие покупает такие автомобили, я могу сделать вывод, что тарифы в мусорной реформе завышены. А этот банкет - за счет жителей. Направлю запрос, попрошу проверить законность и целесообразность всех этих закупок», - заявил Глисков.

фото и видео: KrasNews.com