Назначен начальник нового подразделения в администрации губернатора края

В Красноярске назначен глава управления референтуры администрации губернатора. Это новое подразделение, созданное по распоряжению главы региона в сентябре 2019 года. Руководить им будет Эрих Пырх – прежний начальник управления информации и общественных связей Законодательного собрания Красноярского края.

Его место в краевом парламенте заняла бывший руководитель PR-отдела «Енисейтелекома» и экс-советник главы Норильска Галина Кулиева. Информация о новом руководителе опубликована на официальном сайте Законодательного собрания, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Отметим, что 48-летний Эрих Пырх работал в должности начальника управления информации и общественных связей краевого Заксобрания с 2013 года. По образованию он журналист, окончил Уральский государственный университет им. М. Горького.

Задачи нового управления на сайте правительства пока не прописаны. Однако распространенные полномочия референтов - подготовка текстов первым лицам для публичных выступлений.