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СФУ прирос собственностью почти на 4 млрд рублей

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Красноярск
14:04 1 Ноября 2019
университет, универсиада, законодательное собрание, сфу, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Сибирский федеральный университет примет на баланс кластер «Радуга». Накануне безвозмездную передачу объекта согласовали депутаты Законодательного собрания края в рамках заседания сессии.

Сообщается, что балансовая стоимость имущества составляет 3,9 млрд рублей.

«Этот кластер входит в число объектов XXIX Всемирной зимней универсиады и является многофункциональным, что позволяет создавать условия для развития таких видов спорта, как гольф, лыжные гонки, спортивное ориентирование, адаптивные виды спорта… Содержание этого объекта составляет порядка 150 млн в год», - сообщает пресс-служба Заксобрания.

Отметим, после передачи кластера в безвозмездное пользование СФУ край сэкономит более 120 млн рублей в год. При этом есть договоренность с университетом, что для горожан и гостей города будет обеспечен беспрепятственный доступ на спортивный объект с учетом учебного расписания СФУ.

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