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На поддержку гражданских инициатив в Красноярском крае направят 840 млн рублей

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Красноярск
17:04 31 Октября 2019
субсидии, законодательное собрание, граждане, поддержка, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Депутаты Заксобрания обсудили вопросы финансирования трех государственных программ Красноярского края. Так, на «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов региона» в 2020 году направят 133,2 млн рублей. Цель программы - сохранение этнокультурного многообразия и укрепление межнациональных связей. Финансирование пойдет на проведение праздников, фестивалей, социологических исследований, подготовку методических пособий, работу Дома дружбы народов.

Финансирование госпрограммы, направленной на содействие развитию гражданского общества в 2020 году составит 840,5 млн рублей. Эти деньги направят на социальные гранты, методическую и ресурсную помощь социально ориентированных некоммерческих организаций, субсидии средствам массовой информации, поддержку издательств.

«Программа призвана создать условия для дальнейшего развития гражданских институтов, направлена на повышение социальной активности населения и прозрачность деятельности органов власти. Программа позволяет обеспечить поддержку гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций, а также создает условия для диалога власти и общества», - сообщили в пресс-службе Законодательного собрания.

На содействие развитию местного самоуправления в следующем году направят 1,7 млрд рублей. Средства пойдут на благоустройство, повышение комфорта проживания в городах и поселках, на обеспечение доступности и качества государственных и муниципальных услуг.

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