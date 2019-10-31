Испытания ядерной ракеты «Сармат» пройдут на территории Красноярского края

Минобороны планирует провести испытания новейшей межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат» на территории Красноярского края. «Ведомости» со ссылкой на собственные источники сообщают, что запуски могут состояться уже в начале 2020 года в 62-ой ракетной дивизии под Ужуром. Однако прежде ракету испытают на космодроме «Плесецк» на Камчатке, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

62-я ракетная дивизия расположена в закрытом поселке Солнечный, недалеко от Ужура, где проживают более 15 тысяч человек.

«Сармат» – это российский стратегический ракетный комплекс пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Ракеты «Сармат» призваны заменить советские «Воевода», которые до сих пор находятся на вооружении.