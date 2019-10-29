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Мэр Красноярска Сергей Еремин рассказал о своей мечте

Главная Политика
Красноярск
14:30 29 Октября 2019
мэр, политика, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Мэр Красноярска Сергей Еремин рассказал о своей мечте. Большое интервью с главой города вышло сегодня в «Городских новостях». В нем Еремин признался, что радуется, когда по выделенным полосам автобусы обгоняют стоящие в пробках машины, описал ближайшие планы по развитию Красноярска и поведал, о чем мечтает сам.

«Есть одна тема из категории мечты: сделать Красноярск местом проведения детских олимпийских игр. Это даже не Универсиада, а куда серьезнее. Понятно, что пока в такое верится с трудом, но у нас хорошая основа, есть вся необходимая база. Надо пробовать, работать. И все получится», - заявил он.

Напомним, в октябре исполнилось два года, как Еремин был избран главой города.

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