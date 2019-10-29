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ФК «Тотем» вошел в топ-100 проектов фонда президентских грантов

Главная Политика
Красноярск
13:20 29 Октября 2019
футбол, президент, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Футбольный клуб «Тотем» вошел в топ-100 проектов фонда президентских грантов. Накануне завершилась оценка результатов реализации проектов, получивших президентские гранты в 2017 году. Проект «Тотема» «Мы все - одна команда» был направлен на привлечение детей из неблагополучных, многодетных семей к спортивным тренировкам по мини-футболу.

Клуб проводил соревнования по мини-футболу среди детских дворовых команд и с участием воспитанников из детских домов, организовывал выезды в детские дома Красноярского края для проведения товарищеских встреч. Также были проведены сезонные турниры по мини-футболу среди детских дворовых команд с участием детей из неблагополучных, многодетных семей и воспитанников детских домов.

«Мы очень рады столь высокой оценке нашей работы и хотели бы поблагодарить руководство Фонда президентских грантов за поддержку. Благодаря усилиям этой профессиональной команды, многие НКО получают не просто финансирование, но и что очень важно - богатый опыт реализации проектов, мероприятий. Постараемся и мы в своей ежедневной работе соответствовать высоким стандартам, которые были заданы президентом России Владимиром Владимировичем Путиным», - прокомментировал оценку президент «Тотема» Сергей Горбунов.

 

фото: ФК «Тотем» 

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