ФК «Тотем» вошел в топ-100 проектов фонда президентских грантов

Футбольный клуб «Тотем» вошел в топ-100 проектов фонда президентских грантов. Накануне завершилась оценка результатов реализации проектов, получивших президентские гранты в 2017 году. Проект «Тотема» «Мы все - одна команда» был направлен на привлечение детей из неблагополучных, многодетных семей к спортивным тренировкам по мини-футболу.

Клуб проводил соревнования по мини-футболу среди детских дворовых команд и с участием воспитанников из детских домов, организовывал выезды в детские дома Красноярского края для проведения товарищеских встреч. Также были проведены сезонные турниры по мини-футболу среди детских дворовых команд с участием детей из неблагополучных, многодетных семей и воспитанников детских домов.

«Мы очень рады столь высокой оценке нашей работы и хотели бы поблагодарить руководство Фонда президентских грантов за поддержку. Благодаря усилиям этой профессиональной команды, многие НКО получают не просто финансирование, но и что очень важно - богатый опыт реализации проектов, мероприятий. Постараемся и мы в своей ежедневной работе соответствовать высоким стандартам, которые были заданы президентом России Владимиром Владимировичем Путиным», - прокомментировал оценку президент «Тотема» Сергей Горбунов.

фото: ФК «Тотем»