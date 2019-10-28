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Министр лесного хозяйства края Димитрий Маслодудов прокомментировал обыски ФСБ в его ведомстве

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Красноярск
17:01 28 Октября 2019
лес, министерство, фсб
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Министерство лесного хозяйства Красноярского края, несмотря на проведение обысков сотрудниками ФСБ, работает в штатном режиме. В минувшую пятницу силовики провели выемку документов по итогам совместной проверки Минприроды России, Рослесхоза и Федеральной службы безопасности.

Глава краевого Минлесхоза Димитрий Маслодудов сообщил, что обыски в министерстве – часть работы по декриминализации лесной отрасли региона. Ведомство сотрудничает с правоохранителями в части предоставления документов за 10-летний период работы.

«Министерство лесного хозяйства края системно работает с контрольно-надзорными и правоохранительными органами в рамках декриминализации отрасли, начатой по инициативе Губернатора края Александра Усса в 2018 году. Совместные проверки в министерстве являются частью этой работы. Проводится она по нескольким ключевым направлениям - это и усиление лесного контроля и надзора, и серьезные изменения краевого законодательства, и упорядочивание работы в сфере лесопользования. Весь комплекс мер направлен на ликвидацию теневого оборота древесины в крае», - отметил Маслодудов.

Отметим, что ранее в Рослесхозе сообщили, что в ходе межведомственной проверки вскрылись факты многочисленных нарушений исполнения лесного законодательства в Красноярском крае с причинением ущерба государству в особо крупном размере, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

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