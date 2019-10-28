Красноярск готовится к 400-летию на высшем уровне

Обсуждение юбилея Красноярска ведется на высшем уровне. Глава края по поводу 400-летия города встретился с вице-премьером правительства РФ Дмитрием Козаком. В итоге краевые и федеральные власти должны выработать совместный план работы по подготовке и празднованию значимой даты.

Напомним, в конце сентября председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении состава организационного комитета по подготовке и проведению празднования юбилея столицы края, который пройдет в 2028 году. Председателем оргкомитета стал вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак, заместителем председателя оргкомитета - губернатор Красноярского края Александр Усс. Подготовка к юбилею идет в рамках указа «О праздновании 400-летия основания г. Красноярска», подписанном президентом Владимиром Путиным.

«Мы договорились, что в течение ноября в Красноярске будет разработан комплексный план подготовки города к 400-летию. В первую очередь, это погодовой план реализации проектов благоустройства. В декабре, уже после обсуждения с экспертами, программа будет представлена Дмитрию Козаку, затем будет обсуждаться на первом заседании федерального оргкомитета», - заявил Александр Усс после завершения встречи.

Как заявили в пресс-службе правительства края, в состав оргкомитета вошли 20 представителей федерального, регионального и муниципального уровней власти, в том числе министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, министр энергетики РФ Александр Новак, первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой, первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов, мэр Красноярска Сергей Еремин.